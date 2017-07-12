Новые "Кресты" под Петербургом введут в эксплуатацию до конца года

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Новое здание СИЗО "Кресты" в Колпине под Санкт-Петербургом введут в эксплуатацию до конца этого года. Об этом сообщил, отвечая на вопросы спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в рамках "правительственного часа", директор ФСИН России Геннадий Корниенко.
"Думаю, до конца года мы введем его в эксплуатацию", - сказал директор ФСИН.
Матвиенко в свою очередь попросила внести в протокол это обещание.