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Новые "Кресты" под Петербургом введут в эксплуатацию до конца года

Общество
12 июля, 13:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Об этом глава ФСИН сообщил, отвечая на вопросы спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в рамках "правительственного часа"

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Новое здание СИЗО "Кресты" в Колпине под Санкт-Петербургом введут в эксплуатацию до конца этого года. Об этом сообщил, отвечая на вопросы спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко в рамках "правительственного часа", директор ФСИН России Геннадий Корниенко.

"Думаю, до конца года мы введем его в эксплуатацию", - сказал директор ФСИН.

Матвиенко в свою очередь попросила внести в протокол это обещание.

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