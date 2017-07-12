Получающие президентские гранты НКО будут отчитываться на площадках общественных палат

МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Некоммерческие организации (НКО), получающие президентские гранты, будут отчитываться на площадках Общественной палаты РФ или региональных общественных палат.

Об этом заявила в среду на пресс-конференции в ТАСС председатель комиссии по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова.

"Мы совсем недавно, просто позавчера, договорились с Фондом президентских грантов о том, чтобы те НКО, которые получают президентские гранты, представляли свои отчеты, публично отчитывались на площадке Общественной палаты России, если это федеральные проекты, или на площадках региональных общественных палат, если это региональные проекты", - сказала Тополева-Солдунова.

"Все поддерживают это начинание, и мы будем думать, как лучше этот процесс организовать. Я думаю, что это точно будет содействовать большей прозрачности, в том числе процесса распределения президентских грантов, и понятности, что же делают НКО на эти средства", - добавила она.

В июне гендиректор Фонда президентских грантов Илья Чукалин заявил о том, что объем президентских грантов на 2017 год увеличится с 4 млрд до 7 млрд рублей. При этом фонд получил более 6,6 тыс. заявок на получение грантов.