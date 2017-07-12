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ОНФ предлагает отложить принятие законопроекта о "лесной амнистии"

Общество
12 июля, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 12, июля. /ТАСС

Эксперты пришли к выводу, что принятие закона в нынешнем виде может привести к сокращению особо ценных лесов вокруг крупных городов и существенно ухудшить экологическую обстановку по всей России

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МОСКВА, 12 июля. /ТАСС/. Эксперты Общероссийского народного фронта (ОНФ) раскритиковали принятый в первом чтении проект закон о "лесной амнистии" и предлагают отложить его принятие до осени. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ОНФ, поступившем в ТАСС в среду.

Законопроект о "лесной амнистии" был подготовлен Министерством экономического развития РФ и, по замыслу разработчиков, должен устранить случаи, когда одни и те же участки земли внесены одновременно и в Государственный лесной реестр, и в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (ЕГРН). В настоящий момент общая площадь таких пересечений составляет около 1,7 млн га. В нынешней редакции законопроекта предполагается ввести приоритет сведений, находящихся в ЕГРН, перед сведениями в Государственном лесном реестре. 24 мая Госдума приняла проект закона в первом чтении.

"Эксперты ОНФ предлагают отложить до осени принятие законопроекта о "лесной амнистии", а до этого создать экспертную группу и серьезно его доработать. Проанализировав законопроект, эксперты пришли к выводу, что его принятие в нынешнем виде может привести к массовому сокращению особо ценных лесов вокруг крупных городов и существенно ухудшить экологическую обстановку по всей России", - отмечается в сообщении.

"Вместе с "бабушками с шестью сотками" законопроект предлагает амнистировать и "дедушек с гольф-полями" на захваченных землях лесного фонда. В своих поправках мы предлагали ограничить размеры участков, которые должны будут попасть под амнистию, чтобы отсечь мошенников, незаконно завладевших большими территориями земель, но к нашему мнению до сих пор так и не прислушались", - приводит пресс-служба движения слова координатора Центра общественного мониторинга ОНФ по проблемам экологии и защиты леса, депутата Госдумы Владимира Гутенева.

"Масштабы особо ценных лесов вокруг крупных городов, которые будут вырублены и застроены, сложно посчитать. Мы в своих поправках к законопроекту предлагали амнистировать лишь те участки, которые были получены до августа 2008 года, когда в действие вступил новый Лесной кодекс, запретивший дачным и садовым товариществам получать территорию на землях лесфонда", - отметил эксперт ОНФ Дмитрия Миронова. В пресс-службе уточнили, что на данный момент эти поправки не учтены.

В свою очередь, член Центрального штаба ОНФ Николай Будуев заявил, что нет необходимости "торопиться с принятием этого законопроекта в нынешнем его виде". "Необходимо отложить его до осени, а за оставшееся время создать экспертную группу и серьезно его доработать, в противном случае нас ждут серьезные и необратимые последствия", - сказал он.

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