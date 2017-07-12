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Аксенов просит прокуратуру взять под контроль цены на продукты и услуги на курортах Крыма

Общество
12 июля, 17:51 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 12, июля. /ТАСС

По словам главы Крыма, приезжающие на южный берег полуострова туристы жалуются на завышенные цены

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 июля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов в среду поручил вице-премьеру региона Юрию Гоцанюку совместно с прокуратурой проконтроливать вопрос ценообразования на продукты и услуги на курортах республики. Об этом он сообщил в ходе совещания с главами муниципалитетов.

"Юрий Михайлович, предложите нам эффективный вариант (контроля за ценообразованием на курортах Крыма - прим. ТАСС). Мы уже говорили на аппаратном совещании совместно с органами прокуратуры проконтролировать, как формируется ценообразование в этом формате", - сказал Аксенов.

По его словам, приезжающие на южный берег Крыма туристы жалуются на завышенные цены на продукты и услуги.

"Получается, что если отъехать от южного берега на десять километров, то цена уже гораздо ниже. Самое главное, что завышают в разы, и эта картина не приемлема", - добавил Аксенов.

Ранее руководитель ФАС России Игорь Артемьев назвал высокие цены на продукты в Крыму и Севастополе следствием картельного сговора торговых сетей. Местные власти объясняют это рядом объективных причин, среди которых отсутствие прямого транспортного сообщения с материковой Россией, недостаточная пока развитость сельскохозяйственного кластера в Севастополе, сезонные факторы.

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Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
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