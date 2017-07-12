Парламент Абхазии назвал разбойное нападение на российских туристов вопиющим фактом

СУХУМ, 12 июля. /ТАСС/. Парламент Абхазии назвал вопиющим фактом разбойное нападение на российских туристов, во время которого был убит москвич Андрей Кабанов.

"Вооруженное разбойное нападение на туристов из Российской Федерации, произошедшее в Гудаутском районе 11 июля, - вопиющее преступление, которое не оставило никого равнодушным", - говорится в заявлении Народного собрания республики.

В республиканском парламенте отметили, что криминогенная ситуация в республике "резко ухудшилась", в связи с чем парламентарии потребовали от руководства республики "принятия безотлагательных мер кадрового и организационного характера для наведения правопорядка в стране".

"Каждый день республику сотрясают сообщения о дерзких преступлениях, и последним громким фактом стал вооруженный разбой в отношении туристов из РФ", - говорится в заявлении.

Реакция минтуризма Абхазии

В министерстве по курортам и туризму республики выразили соболезнования семье Кабанова. "Мы крайне обеспокоены тем, что людям, приехавшим на отдых, пришлось столкнуться с такой бедой, - сказал ТАСС замминистра по курортам и туризму Астамыр Ахба. - К сожалению, мы не смогли обеспечить безопасность этим людям. Надеемся, что в ближайшее время правоохранительные органы арестуют и привлекут к ответственности тех, кто совершил это преступление, и подобное не повторится".

Ахба отметил, что только стабильность и безопасность могут способствовать развитию туризма в республике. "Без обеспечения безопасности нет смысла говорить о развитии туризма и рекомендовать людям посещение Абхазии, а это негативно скажется на экономике страны в целом", - отметил Ахба.

По его словам, в связи с произошедшим во вторник инцидентом массового оттока туристов или отказа от посещения экскурсионных объектов не зафиксировано, но есть единичные случаи. "Сегодня турфирмы, которые возят отдыхающих из Сочи в Абхазию на экскурсии, сообщили, что некоторые из-за случившегося отказались ехать, но конкретной статистики у нас пока нет. Известно лишь, что это не носит массового характера", - сказал замминистра.

В самой Абхазии, по его словам, также не наблюдается оттока отдыхающих.

По данным прокуратуры, двое вооруженных неизвестных в масках напали днем 11 июля на группу отдыхающих - четырех взрослых и четырех детей из Москвы. В результате разбойного нападения Кабанову Андрею Николаевичу 1984 г. р. было нанесено два ножевых ранения в область грудной клетки. Он от полученных ранений скончался в Гудаутской центральной больнице.