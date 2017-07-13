В Госдуме обсудят ограничения на демонстрации в телешоу несовершеннолетних жертв насилия

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Депутаты, представители телеканалов, правоохранительных органов, профильных министерств и ведомств обсудят в четверг, 13 июля, законопроект, который обязывает согласовывать с органами опеки демонстрацию в телеэфире несовершеннолетних жертв насилия. Автором инициативы, планируемой к внесению в Госдуму, выступил депутат от "Единой России", член комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.

"Преследуя цель максимального привлечения аудитории, СМИ отказываются признавать, что выпускаемые ими информационные продукты содержат антиобщественные, опасные поведенческие стереотипы, разрушающие нравственное и половое здоровье подрастающего поколения, и фактически осуществляют подрыв государственной политики в сфере воспитания и образования несовершеннолетних", - говорится в пояснительной записке к законопроекту, копия которой есть у ТАСС.

По мнению автора инициативы, все резонансные случаи демонстрации жертв насилия в телеэфире, как правило, объединяет общий признак: "родители и законные представители руководствовались не интересами ребенка, а целями извлечения материальной прибыли, саморекламы и прочими противоречащим принципам семейного законодательства и законодательства о защите прав несовершеннолетних". При этом сами несовершеннолетние "могли просто не осознавать негативные для себя последствия в силу их возраста либо неоспоримости родительского авторитета", констатировал Горелкин.

"Необходимо отметить, что имели место быть и случаи, когда несовершеннолетние в возрасте 16 и старше лет осознавали негативные последствия, однако преследовали цель приобретения медийной популярности через демонстрацию собственной распущенности и разврата", - говорится также в сопроводительных материалах.

В связи с этим парламентарий предлагает закрепить за органами опеки полномочия по предоставлению разрешений на распространение в СМИ и в интернете информации о пострадавших от противоправных действий несовершеннолетних в случаях, если ими будет установлено, что "это соответствует интересам самого несовершеннолетнего и не несет для него какой-либо угрозы".

Дискуссия пройдет на площадке экспертно-консультативного совета по совершенствованию законодательства, регулирующего работу СМИ, и вопросам развития гражданского общества фракции "Единая Россия". К участию приглашены, в частности, представители МВД, Генпрокуратуры, Следственного комитета, Минтруда, Минобрнауки, Роскомнадзора, Уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка, учреждений соцзащиты из регионов, а также психологи и общественные организации.