Японское ТВ извинилось за футболку с Гитлером на участнике одной из передач

ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Японское общественное телевидение NHK было вынуждено принести извинения за футболку с изображением Адольфа Гитлера, в которой в среду в одной из передач появился гость программы. Извинения последовали вслед за критикой со стороны телезрителей.

Гость дневного ток-шоу, идущего в прямом эфире, предприниматель по имени Такафуми Хориэ был одет в майку с изображением Гитлера - фашистская символика на его форме была заменена знаком "пацифик", а из уст самого Гитлера вылетала фраза "нет войне".

Зрители телеканала критически отнеслись к такому изображению на футболке - в Twitter NHK сразу появилось несколько негативных комментариев. Ведущей телепрограммы в прямом эфире вынужден был принести извинения, а сам Хориэ отметил, что его футболка носила "антивоенное послание".