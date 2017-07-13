Японское ТВ извинилось за футболку с Гитлером на участнике одной из передач

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ТОКИО, 13 июля. /ТАСС/. Японское общественное телевидение NHK было вынуждено принести извинения за футболку с изображением Адольфа Гитлера, в которой в среду в одной из передач появился гость программы. Извинения последовали вслед за критикой со стороны телезрителей.
Гость дневного ток-шоу, идущего в прямом эфире, предприниматель по имени Такафуми Хориэ был одет в майку с изображением Гитлера - фашистская символика на его форме была заменена знаком "пацифик", а из уст самого Гитлера вылетала фраза "нет войне".
Зрители телеканала критически отнеслись к такому изображению на футболке - в Twitter NHK сразу появилось несколько негативных комментариев. Ведущей телепрограммы в прямом эфире вынужден был принести извинения, а сам Хориэ отметил, что его футболка носила "антивоенное послание".