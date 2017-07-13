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Число ДТП с погибшими и пострадавшими сократилось в России на 6,3% с начала года

Общество
13 июля, 11:02 дата обновления: 13 июля, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Число погибших в авариях сократилось на 11%

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МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Количество ДТП с жертвами и ранеными в России снизилось на 6,3% за первое полугодие этого года по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

Об этом сообщил на совещании первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

"Я могу отметить, что за шесть месяцев текущего года мы зарегистрировали общее снижение на 6,3% (числа) совершенных ДТП, в которых погибли люди либо получили (травмы) различной степени", - сказал Горовой.

По его словам, число погибших в авариях сократилось на 11%, а пострадавших - на 5,5%.

Он также отметил, что пропускная способность российских дорог не соответствует количеству автотранспорта в стране, которое оценивается в 52,5 млн единиц, что требует принятия адекватных мер со стороны всех органов власти. "Даже 10 лет назад мы не могли прогнозировать такую динамику роста транспорта. Сегодня 52,5 миллиона единиц транспорта передвигается по дорогам нашей страны", - сказал Горовой. По его словам, большая часть этих дорог "по своей категоричности давно не соответствует интенсивности транспорта, который передвигается по этим дорогам".

"Мы с вами это должны учитывать и вместе с органами власти всех уровней... принимать адекватные меры", - подчеркнул замминистра.

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Персоны
Горовой, Александр Владимирович
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