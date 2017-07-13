МЧС уходит от тотального контроля за объектами бизнеса

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. МЧС России уходит от тотального надзора за объектами малого и среднего бизнеса, из плана проверок исключены уже 700 тыс. предприятий. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору Сергей Кададов.

"С 2016 года МЧС переходит от системы тотального контроля на партнерские отношения как с бизнесом, так и населением. Мы уходим от тотальных проверок объектов, поднадзорных государственному пожарному надзору", - сказал он.

Кададов отметил, что объекты разделены на классы опасности, таким образом внедряется риск-ориентированный подход. "Те предприятия, на которых существует низкий риск возникновения пожаров, исключены из плана проверок. Таких объектов уже 700 тысяч, и планируется этот перечень увеличить, если владельцы объектов будут добросовестно выполнять все требования пожарной безопасности", - пояснил он.

Кададов также сообщил, что МЧС ушло и от системы крупных штрафов за нарушения требований пожарной безопасности, которые действовали до мая 2016 года. "Внесены изменения в законодательство, которые исключили крупные штрафы для юридических лиц за нарушения правил пожарной безопасности. Сумма штрафа снижена до 150 тысяч рублей, хотя ранее она составляла 500 тысяч", - сказал он.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору добавил, что МЧС пересмотрело и критерий оценки работы инспекторов государственного пожарного надзора. "Мы ушли от палочной системы. Если раньше показатель работы инспектора заключался в количестве выявленных нарушений, то сейчас это снижение пожаров, сокращение числа пострадавших и погибших на закрепленных объектах и территориях. Для этого увеличивается количество профилактических мероприятий", - пояснил Кададов.