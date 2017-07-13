Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
"Иннопром"-2017
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.07:
$ 60.62
€ 69.45
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

МЧС уходит от тотального контроля за объектами бизнеса

Общество
13 июля, 11:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 13, июля. /ТАСС

Ведомство также снизило штрафы для юридических лиц за нарушения требований пожарной безопасности

Поделиться
Материал из 1 страницы
Главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Сергей Кададов

Главный государственный инспектор РФ по пожарному надзору Сергей Кададов

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. МЧС России уходит от тотального надзора за объектами малого и среднего бизнеса, из плана проверок исключены уже 700 тыс. предприятий. Об этом сообщил на пресс-конференции в ТАСС главный государственный инспектор по пожарному надзору Сергей Кададов.

"С 2016 года МЧС переходит от системы тотального контроля на партнерские отношения как с бизнесом, так и населением. Мы уходим от тотальных проверок объектов, поднадзорных государственному пожарному надзору", - сказал он.

Кададов отметил, что объекты разделены на классы опасности, таким образом внедряется риск-ориентированный подход. "Те предприятия, на которых существует низкий риск возникновения пожаров, исключены из плана проверок. Таких объектов уже 700 тысяч, и планируется этот перечень увеличить, если владельцы объектов будут добросовестно выполнять все требования пожарной безопасности", - пояснил он.

Кададов также сообщил, что МЧС ушло и от системы крупных штрафов за нарушения требований пожарной безопасности, которые действовали до мая 2016 года. "Внесены изменения в законодательство, которые исключили крупные штрафы для юридических лиц за нарушения правил пожарной безопасности. Сумма штрафа снижена до 150 тысяч рублей, хотя ранее она составляла 500 тысяч", - сказал он.

Главный государственный инспектор по пожарному надзору добавил, что МЧС пересмотрело и критерий оценки работы инспекторов государственного пожарного надзора. "Мы ушли от палочной системы. Если раньше показатель работы инспектора заключался в количестве выявленных нарушений, то сейчас это снижение пожаров, сокращение числа пострадавших и погибших на закрепленных объектах и территориях. Для этого увеличивается количество профилактических мероприятий", - пояснил Кададов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Неделя высокой моды в Париже: сказки, ретро и продуманные провокации
Фото
5
Ковчег с мощами Николая Чудотворца доставили в Санкт-Петербург
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
10
Парад автобусов и ретро-автомобили: в столице отметили День московского транспорта
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Суд вынес приговор по делу об убийстве Немцова
2
Умерла народная артистка России Тамара Миансарова
3
Митингующие в Киеве перекрыли подъезды к зданию Верховной рады
4
Захарова назвала видео о "лесных братьях" попыткой НАТО извратить историю
5
Украинцы спешат на отдых в Крым на велосипедах, машинах и пешком
6
Сбежавшие из питомника зубры находятся на востоке Приокско-Террасного заповедника
7
Госдеп назвал гипотетическими возможные ответные меры со стороны РФ по дипсобственности
Темы дня
Реклама