МЧС предупреждает о сильном дожде в Московском регионе

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Сильный дождь с грозой ожидается в Москве и области в ближайшее время. Как сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Москве, необходимо быть более внимательными и осторожными.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в связи с комплексом неблагоприятных погодных явлений 13 июля с сохранением в течение суток 14 июля в Москве местами ожидается сильный дождь, гроза, днем 14 июля с градом, шквалистое усиление ветра с порывами 12-17 м/с", - сказал собеседник агентства.

Аналогичная ситуация прогнозируется и на территории Московской области.

В связи с этим спасатели рекомендуют по возможности не выходить и переждать непогоду дома. В случае нахождения на улице необходимо обходить рекламные щиты и шаткие конструкции, а также не укрываться под деревьями. Кроме того, рекомендуется парковать автомобили вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций, а во время управления автотранспортом соблюдать скоростной режим и все правила дорожного движения.