Власти Москвы подготовили первые три стартовые площадки по программе реновации в ЮЗАО

МОСКВА, 13 июля. /ТАСС/. Столичные власти подобрали предварительные стартовые площадки для жителей пятиэтажек в Академическом районе Юго-Западного округа (ЮЗАО) Москвы в рамках программы реновации. Об этом сообщил в четверг заместитель префекта ЮЗАО Александр Лапшинов на заседании рабочей группы по защите прав граждан при реализации программы.

"Предварительно подобраны три стартовые площадки в Академическом районе. Это площадки на улице Шверника, д. 6 корп. 2, Новочеремушкинская улица, владение 24-35 общей площадью 1,7 гектара и комплекс... в 12-м квартале Новых Черемушек", - сказал он.

По словам Лапшинова, в 12-м квартале Новых Черемушек строят два дома для переселенцев, один из которых практически готов, а возведение второго планируется завершить в I квартале 2017 года.

О реновации

В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации. 14 июня документ был принят в третьем чтении. 1 июля 2017 года президент Владимир Путин подписал поправки к закону "О статусе столицы Российской Федерации", утвердив программу реновации жилищного фонда Москвы.

Голосование о включении дома в программу реновации проходило с 15 мая по 15 июня. В предварительный перечень было включено 4546 домов. По предварительным подсчетам, свыше 460 из 4546 домов, включенных в предварительный перечень для голосования, решили выйти из программы реновации. В 2312 домах "за" проголосовали более 90% жителей, в 1160 домах - от 80% до 90%, в 600 домах "за" высказались от двух третей до 80% жителей. Предполагалось, что до 15 июля будут проходить собрания собственников жилья, которые могут повлиять на включение или исключение дома из списка. Однако мэрия Москвы после вступления в силу закона 1 июля не сможет учесть протоколы общедомовых собраний собственников жилья, которые были проведены после этой даты.