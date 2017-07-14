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Девятый фестиваль "Голос кочевников" соберет в Бурятии артистов из шести стран

Общество
14 июля, 6:31 UTC+3 УЛАН-УДЭ /Корр. ТАСС, Эльвира Балганова

Россию представят музыканты из Бурятии, Тувы и Москвы. Также в мероприятии примут участие исполнители из Испании, Бразилии, Украины, Южной Кореи и Финляндии

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УЛАН-УДЭ, 14 июля. /Корр. ТАСС Эльвира Балганова/. Международный фестиваль "Голос кочевников" открывается в пятницу в Бурятии. Девятый по счету, он второй год подряд пройдет в этнотуристическом комплексе "Степной кочевник" недалеко от Улан-Удэ, сообщили в республиканском Министерстве культуры.

"Фестиваль пройдет 14 и 15 июля. Ожидаются тысячи зрителей и несколько десятков артистов. Россию представят музыканты из Бурятии, Тувы и Москвы", - сказали в ведомстве. Также в мероприятии примут участие исполнители из Испании, Бразилии, Украины, Южной Кореи и Финляндии.

Как отмечают организаторы, "Голос кочевников" - это не "показательное костюмированное фольклорное представление", в основе концепции фестиваля лежит "идея этнофутуризма, то есть особого отношения к этническому многообразию культуры, обращенного не в прошлое, а в будущее". Народные напевы здесь сочетаются с такими жанрами, как рок, инди-поп, регги, с электронной музыкой.

Организаторы обещают полное погружение в атмосферу мероприятия, гости которого два дня смогут жить в юртах и палатках. Кроме выступлений музыкантов, в программу входят ярмарка, развлечения для детей, дегустация блюд национальных кухонь.

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