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Европейские инвесторы обвинили диетолога Дюкана в мошенничестве

Общество
14 июля, 2:21 UTC+3 ТАСС

Как указано в исковом заявлении, Пьер Дюкан обманным путем получил деньги и консультации, "не имея при этом намерения выполнить свои обязательства по договору и вернуть заем"

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ТАСС, 14 июля. Европейский фонд прямого инвестирования Remora Capital обвинил французского диетолога Пьера Дюкана в мошенничестве. Соответствующий иск фонд подал в нью-йоркский суд, сообщает в четверг газета The Guardian.

Как указано в исковом заявлении фонда, Дюкан "обманным путем получил денежные средства и консультационные услуги, не имея при этом намерения выполнить свои обязательства по договору и вернуть заем". Ответчиками также выступают жена и дети диетолога, так как они, по мнению истца, "являлись прямыми или косвенными получателями украденных денежных средств". Заем, исчисляющийся несколькими сотнями тысяч долларов, предназначался для рекламы диеты Дюкана в США.

Ранее Remora Capital уже выигрывала дела по аналогичным заемам, предоставленным Дюкану, в судах Люксембурга и Франции, отмечает газета.

Пьер Дюкан стал известен благодаря разработанному им особому режиму питания, получившему название "диета Дюкана". Диета пользуется большой популярностью в мире, в ней превалируют протеины, поэтому ее также часто называют белковой диетой.

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