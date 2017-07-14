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В Вирджиния-Бич впервые с 1991 года состоялась конференция городов-побратимов РФ и США

Общество
14 июля, 3:12 UTC+3 ВАШИНГТОН /Корр. ТАСС, Борис Макаров

На мероприятии обсуждались, в частности, образовательные обмены, культурные связи и торгово-экономические вопросы

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ВАШИНГТОН, 14 июля. /Корр. ТАСС Борис Макаров/. Российско-американская конференция городов-побратимов впервые с 1991 года прошла в городе Вирджиния-Бич (штат Вирджиния) в рамках ежегодной конференции организации Sister Cities International. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил в четверг представитель Россотрудничества в США, директор Российского культурного центра Олег Жиганов, который принимал участие в форуме.

Как он рассказал, "участников конференции приветствовал мэр города Вирджиния-Бич Уилл Сессомс". "От российской стороны, в частности, был Иванов Олег, исполнительный директор совета муниципальных образований Московской области, а также проректор Дальневосточного федерального университета Панова Виктория", - проинформировал он. "Обсуждались вопросы образовательных обменов, связей между университетами, культурные связи, связи в области искусства, торгово-экономические вопросы", - рассказал представитель Россотрудничества.

"Это была первая такая встреча городов-побратимов с 1991 года. Тогда она состоялась в городе Цинциннати [штат Огайо]. Примечательно, что она началась как встреча США и СССР, и организаторы тогда признавали, что когда конференция закончилась, то уже была другая страна. Российская делегация вернулась в другую страну", - поделился Жиганов.

Основа для широкомасштабной встречи

"Конференция продемонстрировала серьезную заинтересованность в развитии сотрудничества между породненными городами России и США. Рассчитываем на то, что итоги конференции в Вирджинии-Бич станут основой для организации в будущем крупномасштабного российско- американского форума городов-побратимов", - сказал он.

По словам Жиганова, "за проведение такого более широкого форума высказывались все" участники конференции, причем "как американские, так и российские".

Сколько пар городов?

Как рассказал Жиганов, на данный момент насчитывается 77 пар сотрудничающих друг с другом городов и коммун двух стран, причем эта оценка России "совпадает с американской оценкой". "Из них 33, по нашей статистике, и американцы с этим согласны, поддерживают рабочие контакты", - констатировал представитель Россотрудничества.

Sister Cities International, которая организовала конференцию, представляет собой некоммерческую организацию, основанную 34-м президентом США Дуайтом Эйзенхауэром в 1956 году. Она объединяет десятки тысяч дипломатов и волонтеров более чем в 500 коммунах в 145 странах мира.

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