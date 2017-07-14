Россия отчиталась в ООН о принимаемых мерах по защите дикой природы

ООН, 14 июля. /ТАСС/. Россия провела в четверг в штаб-квартире ООН презентацию заповедников и национальных парков страны, а также усилий по сохранению своего ландшафтного и биологического разнообразия. Мероприятие состоялось в рамках отмечаемого в 2017 году Года экологии и природоохранных территорий.

Открывая встречу, заместитель министра природных ресурсов и экологии РФ Мурад Керимов сообщил, что на сегодняшний день в России насчитывается около 12 тысяч особо охраняемых природных территорий (ООПТ) различных категорий, общей площадью более 232 с половиной млн гектаров.

"Это около 13% территории страны", - отметил он.

По его словам, за прошедшее десятилетие география федеральных ООПТ значительно расширилась: был создан 21 новый резерват, 14 получили международный статус. До 2020 года, подчеркнул Керимов, в России запланировано создание еще восьми заповедников и 10 национальных парков.

"В ближайшие годы Россия будет расширять заповедную сеть, чтобы максимально охватить ландшафтное и биологическое разнообразие страны, обеспечив достойный вклад в сохранение дикой природы нашей планеты", - сказал заместитель министра. Он подчеркнул, что Россия "бережет свою флору и фауну", в том числе реализует мероприятия по сохранению редких видов животных, таких как переднеазиатский и дальневосточный леопарды, амурский тигр, зубр, стерх, лошадь Пржевальского и другие.

Виртуальная прогулка по заповедникам России

С докладом на встрече выступили руководители нескольких природохранных территорий, в том числе Хакасского заповедника, парков "Лосиный остров" и "Русская Арктика", а также ФГБУ "Заповедники Оренбуржья". Они отчитались о принимаемых мерах по сохранению и восстановлению популяций редких видов животных.

Гостям мероприятия также поведали о цикле документальных фильмов "Заповедные жемчужины России", которые снимаются в формате панорамного видео. Съемки стартовали в июне, а российская премьера состоится в рамках Восточного экономического форума 6-7 сентября.

Первый цикл фильмов расскажет о шести природоохранных территориях России: Лазовском, Кавказском, Кандалакшском, Кроноцком и Астраханском заповедниках, а также о Национальном парке "Лосиный остров". Просмотр панорамного видео будет возможен как в специализированных очках, так и с помощью специального приложения для мобильных телефонов.

В ближайшие годы Россия собирается провести ряд конференций мирового уровня, посвященных природоохранной тематике. В конце сентября в Сочи пройдет Международный форум по особо охраняемым природным территориям, который станет крупнейшей профильной площадкой для обмена опытом между государствами.

Как сообщил Керимов, РФ также планирует добиться права на проведение в 2024 на Байкале VII Всемирного конгресса по особо охраняемым природным территориям.

Леса России - "зеленый фонд" планеты

Помощник администратора Программы развития ООН (ПРООН) Сихан Султаноглу поблагодарила Москву за организацию мероприятия на полях Политического форума по устойчивому развитию, а также отметила важнейшую роль, которая отведена России в деле сохранения природы Земли.

По ее словам, управление разнообразными экосистемами на территории России - это "сложнейшая задача, которая имеет глобальное значение".

"Практически каждое десятое дерево на планете находится в России, и ее леса играют критически важную роль, поглощая до 600 млн мегатонн углеводорода", - сказала она. Султаноглу сообщила, что ПРООН помогла РФ получить доступ к финансированию в размере $20 млн, которые предполагается потратить на усиление пожаробесопасности 1.5 гектаров лесов в Республики Коми.