Кабмин одобрил увеличение максимальной выплаты при оформлении ДТП по европротоколу

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Правительство РФ одобрило законопроект, который предусматривает расширение лимитов страховых выплат при оформлении ДТП по европротоколу (то есть без вызова сотрудников полиции) в два раза - до 100 тыс. рублей.

Об этом говорится в перечне решений, принятых на заседании кабмина 13 июля, и опубликованных в пятницу на сайте правительства.

"Законопроектом, в частности, предлагается повысить с 50 тыс. рублей до 100 тыс. рублей максимальный размер страхового возмещения по ДТП, оформленному по европротоколу без фиксации обстоятельств техническими средствами контроля и другими устройствами. <...> Одобрить проект федерального закона <...> и внести его в Государственную думу в установленном порядке", - сообщается на сайте правительства.

Отмечается, что принятие законопроекта "будет способствовать совершенствованию процедуры оформления без участия сотрудников полиции документов о ДТП в случаях, когда причинен только материальный ущерб, и соблюдению интересов, застрахованных по ОСАГО лиц при оформлении таких документов".

В связи с невозможностью оборудования всех используемых в России транспортных средств техническими средствами контроля, обеспечивающими некорректируемую регистрацию и передачу страховщику информации о ДТП, законопроектом предлагается использовать программное обеспечение для мобильных устройств, позволяющее проводить фотосъемку транспортных средств и их повреждений на месте ДТП и передавать данные в автоматизированную информационную систему обязательного страхования.