Саб-лейбл Sony Music выберет на молодежном форуме "Таврида" музыканта для сотрудничества

СЕВАСТОПОЛЬ, 14 июля. /ТАСС/. Продюсерский центр Para Music Group, являющийся саб-лейблом Sony Music, проведет собственный отбор для дальнейшего сотрудничества среди участников смены молодых композиторов, музыкантов и хореографов на Всероссийском молодежном образовательном форуме "Таврида" в Крыму. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба форума.

"В рамках смены владелец продюсерской компании Кори Стенфорд представит участникам форума приложение на смартфон, с помощью которого будет осуществляться отбор. Участникам форума нужно будет загрузить в приложение одноминутное видео своего таланта. Творчество будет оцениваться как экспертным сообществом, так и участниками форума. По сумме набранных баллов 29 июля продюсерский центр Para Music Group объявит победителя, с которым продолжит работать дальше", - говорится в сообщении.

Всероссийский молодежный образовательный форум "Таврида" проводится в Крыму в третий раз. Форум традиционно объединяет талантливую молодежь страны, представляющую разные сферы: дизайн и архитектуру, литературу, изобразительное искусство и музыку, кино и мультипликацию, журналистику, а также музейное дело и преподавание истории. Соответственно каждому направлению проводится восемь тематических смен форума.

Первая образовательная смена "Молодые архитекторы, дизайнеры и урбанисты" прошла с 3 по 9 июля, с 11 по 17 июля форум принимает художников, скульпторов и искусствоведов, а смена для музыкантов начнется 27 июля и продлится до 2 августа.

Sony Music Entertainment - вторая по величине в мире звукозаписывающая компания. Она объединяет более 200 лейблов, имеет представительства в 44 странах. Деятельность Sony Music охватывает практически все стороны шоу-бизнеса.