Путин: отказ от бумажных трудовых книжек произойдет, когда все граждане будут готовы

ГУБКИН (Белгородская область), 14 июля. /ТАСС/. Полный отказ от бумажных трудовых книжек произойдет тогда, когда к этому будут готовы все граждане, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Это такая сфера, которая требует особого внимания. Очень важно, чтобы люди понимали, что происходит. Большая часть граждан привыкли к трудовым книжкам, привыкли к бумажным носителям, и как бы быстро ни развивались технологии, а они должны развиваться быстро, и нужно помогать людям осваивать эти технологии, но если мы видим и понимаем, что далеко не все с этим справляются пока, ну, в силу различных обстоятельств - жизненного опыта, образования и так далее, то обязанность государства заключается в том, чтобы обеспечить доступ каждого гражданина к той базе, которая для него жизненно важна", - сказал Путин в ходе общения с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината (ГОК).

Как заявил президент, к таким сферам относится и пенсионное обеспечение, которое учитывает трудовой стаж граждан, отмеченный в соответствующих документах. "Постепенно, конечно, надо переходить на электронный документооборот", - подчеркнул Путин.

Он отметил, что давно развивается электронное правительство, но в то же время база данных у каждого ведомства своя, а нужно все это собрать вместе и интегрировать.