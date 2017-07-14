Власти Индонезии постановили заблокировать Telegram

Агент: Гусев продлил контракт со СКА, потому что не хотел уезжать в НХЛСпорт 14 июля, 20:56
Федерер вышел в финал Уимблдона, где сыграет против ЧиличаСпорт 14 июля, 20:50
Прядкин: РФС утвердит новый лимит на легионеров в конце августа или начале сентябряСпорт 14 июля, 20:35
Пилот "Мерседеса" Боттас потеряет пять мест на старте гонки Гран-при ВеликобританииСпорт 14 июля, 20:23
Путь лисы: как новосибирские ученые делают диких животных добрееВ стране 14 июля, 20:15
Нападающий Гусев подписал новый контракт с ХК СКАСпорт 14 июля, 20:14
Daft Punk для Макрона и Трампа: как прошли торжества на Елисейских поляхМеждународная панорама 14 июля, 20:10
Макарова и Веснина сыграют против пары Хао-Чин Чань/Никулеску в финале УимблдонаСпорт 14 июля, 20:07
МИД РФ зафиксировал проникновения спецслужб США на арестованную дипсобственностьПолитика 14 июля, 20:00
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ТАСС, 14 июля. Министерство связи и информации Индонезии предписало интернет-провайдерам страны заблокировать доступ к мессенджеру Telegram. Об этом в пятницу сообщила газета The Strait Times со ссылкой на заявление ведомства.
"Сервис предоставляет доступ к большому количеству каналов, распространяющих радикальную пропаганду, призывы к террору и другую запрещенную индонезийским законодательством информацию", - говорится в сообщении. По словам издания, один из восьми интернет-провайдеров страны уже подтвердил, что ограничит доступ к мессенджеру.
Дата блокировки не указана. Кроме того, предписание коснется только браузерной версии Telegram. Тем не менее, власти готовы ограничить доступ и к приложению, если разработчиками не будет представлена процедура, позволяющая бороться с противоречащим законодательству содержимым.
Telegram используют порядка 100 млн человек по всему миру, при этом неоднократно утверждалось, что мессенджер является средством коммуникации для террористов, в том числе террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По состоянию на июль 2017 года, Telegram заблокирован в Китае (с 2015 год). Об отдельных случаях перебоев в доступе к сервису сообщали пользователи в Саудовской Аравии и Бахрейне.