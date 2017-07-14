Власти Индонезии постановили заблокировать Telegram

ТАСС, 14 июля. Министерство связи и информации Индонезии предписало интернет-провайдерам страны заблокировать доступ к мессенджеру Telegram. Об этом в пятницу сообщила газета The Strait Times со ссылкой на заявление ведомства.

"Сервис предоставляет доступ к большому количеству каналов, распространяющих радикальную пропаганду, призывы к террору и другую запрещенную индонезийским законодательством информацию", - говорится в сообщении. По словам издания, один из восьми интернет-провайдеров страны уже подтвердил, что ограничит доступ к мессенджеру.

Дата блокировки не указана. Кроме того, предписание коснется только браузерной версии Telegram. Тем не менее, власти готовы ограничить доступ и к приложению, если разработчиками не будет представлена процедура, позволяющая бороться с противоречащим законодательству содержимым.

Telegram используют порядка 100 млн человек по всему миру, при этом неоднократно утверждалось, что мессенджер является средством коммуникации для террористов, в том числе террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ). По состоянию на июль 2017 года, Telegram заблокирован в Китае (с 2015 год). Об отдельных случаях перебоев в доступе к сервису сообщали пользователи в Саудовской Аравии и Бахрейне.