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Путин признался, что ему интереснее с теми, кто умеет делать что-то своими руками

Общество
14 июля, 20:08 UTC+3 область) 14, июля. /ТАСС

"Мне всегда легче общаться с людьми, которые на земле стоят", - рассказал президент

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ГУБКИН (Белгородская область), 14 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин признался, что ему интереснее всего общаться с рабочими людьми, теми, кто умеет делать что-то своими руками и головой, поскольку от них зависят будущие победы России.

"Я говорю совершенно искренне, это не рисовка какая-то, говорю совершенно откровенно: мне всегда легче общаться с людьми, которые на земле стоят. С рабочими людьми, рабочими в широком смысле этого слова: с теми, кто своими руками что-то делает, своей головой. Я чувствую себя органичной частью этих коллективов", - сказал Путин в ходе общения с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината.

Президент отметил, что такое общение всегда полезно, поскольку чувствуется, чем живут, дышат люди, какие проблемы их беспокоят. "Это интересно, это и есть настоящая жизнь, а все остальное - это такой пинг-понг, спорт такой, это такая сфера пропаганды, скорее всего. Это не то, из чего жизнь состоит. Жизнь состоит из того, чем вы занимаетесь, над чем вы работаете", - сказал российский лидер рабочим. "Что может быть интереснее в России? Ничего!" - сказал президент.

Во время общения рабочий спросил президента, уверен ли он в завтрашнем дне. Когда Путин переадресовал этот вопрос автору, тот сначала сказал, что его ответ зависит от мнения главы государства по данной теме, а позже добавил, что делает сегодня все возможное, чтобы обеспечить свое завтра. "Чем больше людей, которые занимаются конкретным делом, конкретным производством, говорят так, как вы, тем больше у всех у нас будет уверенности в том, что победа России неизбежна", - ответил Путин.

Другой вопрос касался увлечений главы государства. Президент сказал, что самбо - это то, с чего он начинал, затем было дзюдо - это основные спортивные интересы, потом учился ездить на лыжах, последние несколько лет пытается играть в хоккей. "Я очень люблю музыку. В свободное время я с удовольствием ее слушаю. У меня друзья есть музыканты хорошие. Люблю послушать записи интересные", - сказал президент.

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