Письма Альберта Эйнштейна другу проданы на аукционе за $1,7 млн

НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Письма одного из величайших физиков ХХ века Альберта Эйнштейна (1879-1955) его другу Мишелю Бессо (1873-1955) проданы на онлайн-аукционе за $1,7 млн. Об этом сообщила в пятницу ТАСС представитель аукционного дома Christie's. По ее словам, в 50 письмах "рассматриваются самые важные научные концепции, в том числе вопросы общей теории относительности".

Эти письма, относящиеся к периоду с 1903 по 1954 годы, Эйнштейн писал Бессо, с которым был знаком еще со студенческих времен в Цюрихе, а затем работал вместе с ним в швейцарском патентном бюро.

Самые дорогие лоты

Наибольшее внимание участников аукциона привлекло письмо от 21 декабря 1915 года, посвященное завершению работы над общей теорией относительности. Оно касается статьи под заголовком "Объяснение движения перигелия Меркурия в общей теории относительности" - третьей из четырех статей об общей теории относительности, представленных в Прусскую академию наук в ноябре 1915 года. "Прочитай эти статьи, - пишет Эйнштейн своему другу, с которым был знаком еще со студенческих времен в Цюрихе. - Они дают окончательные ответы на все трудные вопросы".

Кроме того, в письме Эйнштейн выражает сожаление по поводу того, что не может совершить поездку в швейцарский Цюрих и избавиться от ограничений военного времени, существовавших в то время в Германии.

За $137,5 тыс. - почти в три раза больше первоначальной оценки - продано письмо от 30 ноября 1949 года из Принстонского университета, которое содержит знаменитую фразу Эйнштейна "Бог не играет в кости со Вселенной", то есть основные постулаты физики не могут быть случайными.

В письме из Берлина от 3 января 1916 года великий физик пишет о своем желании написать в ближайшем будущем книгу о специальной и общей теории относительности, но при этом ссылается на "трудность приступить к этому делу, как и ко всякому, которое не диктуется горячим желанием". "Но если я не сделаю этого, то теория не будет понятна, сколь бы ни была проста основа", - добавил он. Это послание на четырех страницах продано за $125 тыс. - в четыре раза выше первоначальной оценки.

Письма о семье

Одно из писем целиком посвящено непростым отношениям Эйнштейна с ближайшими родственниками. 14 июля 1916 года он выразил искреннюю признательность Мишелю Бессо за поддержку его супруги Милевы и выразил обеспокоенность по поводу состояния ее здоровья. "Судя по твоему письму, моя жена действительно серьезно больна", - писал Эйнштейн. При этом он сообщал о нежелании приехать в Цюрих с тем, чтобы не обострять отношения с детьми. "Умоляю тебя держать меня в курсе событий с помощью почтовых открыток, не обращая слишком большого внимания на связность повествования, - говорится далее в письме. - В век квантовой теории это вполне допустимо".

В письме от 8 мая 1917 года Эйнштейн обсуждает планы обучения его старшего сына Ганса Альберта, которому в то время должно было исполниться 13 лет. "Я хочу, чтобы он остановился в Люцерне у моей сестры Майи Эйнштейн-Винтелер, - писал он из Берлина. - Я совершенно уверен в том, что оставлять его здесь нельзя". Он просил Бессо, чья супруга Анна была сестрой мужа Майи выяснить, что по этому поводу думают в семействе Винтелер. "Но не говори им, что это просьба от меня, - просит он. - В таком случае они будут иметь возможность ответить отказом, если посчитают, что на них падает слишком большая ответственность". Это письмо, написанное по-немецки на полутора страницах, было продано за $8,7 тыс.

26 сентября 1916 года Эйнштейн пишет о планах встретиться с коллегой в Лейдене и жалуется на то, что "в последнее время работал не слишком успешно". "Но я живу спокойной жизнью и этим доволен, а это уже что-то", - добавил он.

В письме от 31 июля 1926 года Эйнштейн делится воспоминаниями о "весьма скучном заседании" в Лиге наций в Женеве, на котором ему пришлось побывать. "Гораздо лучше быть в горах, хотя здесь сейчас и холодно", - пишет он, приглашая Бессо присоединиться к нему. Он даже приводит цены в отеле, где он остановился.

Как отметила представитель аукционного дома, письма Эйнштейна "оцениваются сразу по нескольким параметрам, таким как историческое и научное значение, а также по тому, какой интерес вызывает тот или иной документ у общественности".