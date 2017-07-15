Письма Альберта Эйнштейна другу проданы на аукционе за $1,7 млн

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НЬЮ-ЙОРК, 15 июля. /Корр. ТАСС Игорь Борисенко/. Письма одного из величайших физиков ХХ века Альберта Эйнштейна (1879-1955) его другу Мишелю Бессо (1873-1955) проданы на онлайн-аукционе за $1,7 млн. Об этом сообщила в пятницу ТАСС представитель аукционного дома Christie's. По ее словам, в 50 письмах "рассматриваются самые важные научные концепции, в том числе вопросы общей теории относительности".
Эти письма, относящиеся к периоду с 1903 по 1954 годы, Эйнштейн писал Бессо, с которым был знаком еще со студенческих времен в Цюрихе, а затем работал вместе с ним в швейцарском патентном бюро.
Наибольшее внимание участников аукциона привлекло письмо от 21 декабря 1915 года, посвященное завершению работы над общей теорией относительности. Оно касается статьи под заголовком "Объяснение движения перигелия Меркурия в общей теории относительности" - третьей из четырех статей об общей теории относительности, представленных в Прусскую академию наук в ноябре 1915 года. "Прочитай эти статьи, - пишет Эйнштейн своему другу, с которым был знаком еще со студенческих времен в Цюрихе. - Они дают окончательные ответы на все трудные вопросы".
Кроме того, в письме Эйнштейн выражает сожаление по поводу того, что не может совершить поездку в швейцарский Цюрих и избавиться от ограничений военного времени, существовавших в то время в Германии.
За $137,5 тыс. - почти в три раза больше первоначальной оценки - продано письмо от 30 ноября 1949 года из Принстонского университета, которое содержит знаменитую фразу Эйнштейна "Бог не играет в кости со Вселенной", то есть основные постулаты физики не могут быть случайными.
В письме из Берлина от 3 января 1916 года великий физик пишет о своем желании написать в ближайшем будущем книгу о специальной и общей теории относительности, но при этом ссылается на "трудность приступить к этому делу, как и ко всякому, которое не диктуется горячим желанием". "Но если я не сделаю этого, то теория не будет понятна, сколь бы ни была проста основа", - добавил он. Это послание на четырех страницах продано за $125 тыс. - в четыре раза выше первоначальной оценки.
Одно из писем целиком посвящено непростым отношениям Эйнштейна с ближайшими родственниками. 14 июля 1916 года он выразил искреннюю признательность Мишелю Бессо за поддержку его супруги Милевы и выразил обеспокоенность по поводу состояния ее здоровья. "Судя по твоему письму, моя жена действительно серьезно больна", - писал Эйнштейн. При этом он сообщал о нежелании приехать в Цюрих с тем, чтобы не обострять отношения с детьми. "Умоляю тебя держать меня в курсе событий с помощью почтовых открыток, не обращая слишком большого внимания на связность повествования, - говорится далее в письме. - В век квантовой теории это вполне допустимо".
В письме от 8 мая 1917 года Эйнштейн обсуждает планы обучения его старшего сына Ганса Альберта, которому в то время должно было исполниться 13 лет. "Я хочу, чтобы он остановился в Люцерне у моей сестры Майи Эйнштейн-Винтелер, - писал он из Берлина. - Я совершенно уверен в том, что оставлять его здесь нельзя". Он просил Бессо, чья супруга Анна была сестрой мужа Майи выяснить, что по этому поводу думают в семействе Винтелер. "Но не говори им, что это просьба от меня, - просит он. - В таком случае они будут иметь возможность ответить отказом, если посчитают, что на них падает слишком большая ответственность". Это письмо, написанное по-немецки на полутора страницах, было продано за $8,7 тыс.
26 сентября 1916 года Эйнштейн пишет о планах встретиться с коллегой в Лейдене и жалуется на то, что "в последнее время работал не слишком успешно". "Но я живу спокойной жизнью и этим доволен, а это уже что-то", - добавил он.
В письме от 31 июля 1926 года Эйнштейн делится воспоминаниями о "весьма скучном заседании" в Лиге наций в Женеве, на котором ему пришлось побывать. "Гораздо лучше быть в горах, хотя здесь сейчас и холодно", - пишет он, приглашая Бессо присоединиться к нему. Он даже приводит цены в отеле, где он остановился.
Как отметила представитель аукционного дома, письма Эйнштейна "оцениваются сразу по нескольким параметрам, таким как историческое и научное значение, а также по тому, какой интерес вызывает тот или иной документ у общественности".