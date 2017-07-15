В МЧС предупредили москвичей о грозе и шквалистом ветре

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МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Гроза и шквалистый ветер скоростью до 17 м/с ожидаются в Москве в субботу и воскресенье, сообщили в пресс-службе столичном ГУ МЧС России.
"По прогнозам синоптиков, в связи с неблагоприятными погодными явлениями, днем 15 июля с сохранением в течение суток 16 июля местами по Москве ожидается сильный дождь, гроза, возможен град, шквалистое усиление ветра при грозе до 12-17 м/с", - сказал сотрудник пресс-службы.
При непогоде в столичном главке МЧС настоятельно рекомендуют по возможности не выходить из дома. А находясь на улице, обходить стороной рекламные щиты, шаткие конструкции и не прятаться под деревьями. Водителей просят соблюдать скоростной режим и по возможности припарковаться на время непогоды.