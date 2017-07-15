В Анапе открылся центр подготовки национальной сборной WorldSkills

АНАПА /КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ/, 15 июля. /ТАСС/. Учебно-тренировочный центр "Парк Будущего", где национальная сборная РФ по профессиональному мастерству будет готовиться к европейским и мировым чемпионатам, в частности, к соревнованиям WorldSkills 2019 года в Казани, открылся в субботу в детском лагере "Смена" в Анапе. В церемонии открытия приняли участие заместители министра образования и науки РФ Людмила Огородова и Павел Зенькович, а также генеральный директор российского движения "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) Роберт Уразов.

"Если вы посмотрите, как устроена "Смена", она построена по аналогичному принципу, как построен чемпионат. Есть площадка, и у нее есть два хозяина - это компания, которая поддерживает компетенцию, и те люди, которые являются сами носителями профессии - то есть сами эксперты", - рассказал журналистам Уразов.

В соответствии с поручением президента РФ на базе "Смены" создан Всероссийский учебно-тренировочный центр профессионального мастерства и популяризации престижа рабочих профессий. Инфраструктура центра состоит из тренировочного комплекса национальной сборной и центра профессий "Парк будущего" - образовательных павильонов для детей, сгруппированных по шести направлениям: "Промышленность", "Строительство", "Сервис и дизайн", "Информационные технологии", "Транспорт", "Профессии будущего".

Предполагается, что в 2017 году в профориентационных сменах примут участие 5,4 тыс. детей. Лучшие практики реализации программ профориентационных смен будут тиражироваться в регионы. По утвержденной Минобрнауки концепции развития центра, с 2018 года соответствующими программами будет охвачено 40 регионов.

Огородова, в свою очередь, сообщила, что на создание проекта "Парк будущего" в "Смене" было потрачено порядка 230 млн рублей. "Талант - это очень важная составная часть успеха в будущем. И те проекты, которые сегодня реализуются - детские технопарки, кванториумы и всероссийский центр и учебно-тренировочный полигон, который мы открываем сегодня, - это, как раз, возможность вам послушать себя, посмотреть, получается ли это у тебя, чтобы определиться (с выбором профессии - прим. ТАСС) очень рано", - сказала она.

О WorldSkills

WorldSkills - международное некоммерческое движение, основанное в середине прошлого века, направленное на повышение престижа рабочих профессий. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства. РФ присоединилась к движению в 2012 году. WorldSkills Competition 2019 пройдет в Казани с 18 по 23 августа 2019 года. Специально для проведения чемпионата будет построен крупнейший выставочный комплекс - WorldSkills KazanArena площадью 55,1 гектара. Возведение площадки уже началось, работы планирует завершить к 2018 году.