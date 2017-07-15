Прах диссидента Лю Сяобо предан морю

ПЕКИН, 15 июля. /ТАСС/. Церемония "морского погребения" праха китайского правозащитника и лауреата Нобелевской премии мира Лю Сяобо совершена в субботу. Об этом сообщает агентство "Синьхуа" со ссылкой на власти города Шэньян.

"Прах Лю Сяобо предали морю в соответствии с волей семьи и местными традициями", - говорится в сообщении агентства.

До этого состоялась простая церемония прощания.

После кремации тела супруга диссидента Лю Ся перенесла урну с пеплом на борт судна, куда также проследовали родственники и друзья покойного, отмечается в сообщении. В полдень по пекинскому времени судно прибыло в назначенную точку.

Согласно местным традициям, Лю Ся и другие близкие поместили пепел вместе с лепестками белых и желтых хризантем в специальную растворимую капсулу. Затем Лю Ся и младший брат Лю Сяобо - Лю Сяосюань - опустили капсулу в море. Родственники бросили в волны лепестки хризантем - цветов, олицетворяющих скорбь.

Судно сделало символический круг над местом упокоения диссидента.