СМИ: Белый дом по ошибке отправил приветственное письмо от президента с подписью Обамы

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ТАСС, 15 июля. Белый дом отправил подписанное бывшим американским главой Бараком Обамой приветственное письмо британцу, получившему гражданство США. Об этом сообщила в субботу газета The Independent со ссылкой на его жену.
"Мой муж, родившийся в Великобритании, приносит присягу при получении гражданства. В папке для новоявленных американцев приветственное письмо от президента Обамы", - цитирует издание ее слова. Издание считает, что американское правительство не обновляло документ в течение шести месяцев и до сих пор использует тот, что был подписан экс-президентом.
Как добавляет The Independent, официального ответа от Белого дома по данному поводу на настоящий момент нет.