Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 15.07:
$ 59.88
€ 68.36
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Белый дом по ошибке отправил приветственное письмо от президента с подписью Обамы

Общество
15 июля, 21:02 UTC+3 ТАСС

Официального ответа от Белого дома по данному поводу пока нет, сообщила газета The Independent

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 15 июля. Белый дом отправил подписанное бывшим американским главой Бараком Обамой приветственное письмо британцу, получившему гражданство США. Об этом сообщила в субботу газета The Independent со ссылкой на его жену.

"Мой муж, родившийся в Великобритании, приносит присягу при получении гражданства. В папке для новоявленных американцев приветственное письмо от президента Обамы", - цитирует издание ее слова. Издание считает, что американское правительство не обновляло документ в течение шести месяцев и до сих пор использует тот, что был подписан экс-президентом.

Как добавляет The Independent, официального ответа от Белого дома по данному поводу на настоящий момент нет.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Приемная кампания-2017: ожидания чиновников и желания абитуриентов
Мощи Николая Чудотворца в Санкт-Петербурге: что нужно знать паломникам о святыне
Семьи России: истории любви, счастья и успеха
Фото
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
5
Ковчег с мощами Николая Чудотворца доставили в Санкт-Петербург
6
Ночной московский велопарад собрал 10 тысяч участников
Проект "1917"
Июньский кризис: большевики против съезда Советов
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Советник президента по климату предупредил о новых погодных аномалиях
2
Климкин: декларации после саммита Украина - ЕС не было из-за отсутствия новых соглашений
3
Более 4 тысяч человек эвакуированы из ТЦ "Авиапарк"
4
Один человек погиб и один пострадал в ДТП на юге Москвы
5
В МЧС предупредили москвичей о грозе и шквалистом ветре
6
"Известия": глава ЛНР допустил возвращение республики в состав Украины
7
Georgian airways сообщила о сокращении количества рейсов в Москву
Темы дня
Реклама