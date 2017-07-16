На Урале массовый хор впервые исполнит гимн Российской империи в "Царские дни"

ЕКАТЕРИНБУРГ, 16 июля. /ТАСС/. Хор впервые исполнит гимн Российской империи перед началом массового крестного хода, который ежегодно проводится летом на Урале в память о гибели императора Николая II и его семьи в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Ожидается, что в шествии примут участие до 90 тыс. человек, сообщил ТАСС викарий Екатеринбургской епархии, епископ Среднеуральский Евгений.

"Перед тем, как крестный ход начнет свое движение, у Храма-на-Крови (в Екатеринбурге - прим. ТАСС) певчие исполнят гимн "Боже, Царя храни!" Это не ностальгия по старым временам, это не мечта о том, чтобы у нас возродились какие-то формы дореволюционного правления. Скорее, это попытка воздать честь императору и его семье. Отдельное исполнение пройдет впервые. Ожидаем, что гимн прозвучит в исполнении хора из 404 человек - по числу лет правления Дома Романовых", - сказал он.

Шествие начнется 17 июля в 02:30 (00:30 мск) от Храма-на-Крови после литургии, которую возглавят митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Кирилл, митрополит Астанайский и Казахстанский Александр и митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий. Крестный ход протяженностью 21 км завершится около 07:00 (05:00 мск) в обители на Ганиной Яме. В монастыре будет совершен молебен святым Царственным страстотерпцам.

"К нам уже съезжаются высокие гости. Мы надеемся, что прибудут представители рода Романовых... В этом году ожидается до 90 тыс. паломников", - сообщил епископ Евгений, отметив, что в прошлом году в крестном ходе приняли участие около 70 тыс. человек, он растянулся на несколько километров.

Николай II, отрекшийся от престола 2 марта 1917 года, а также его семья были расстреляны в ночь с 16 на 17 июля 1918 года в доме инженера Ипатьева в Екатеринбурге по постановлению Уральского совета рабочих и крестьянских депутатов, который контролировали большевики. В 2000 году Русская православная церковь канонизировала Николая II и его семью.

Дом Ипатьева разрушили в 1977 году по постановлению ЦК КПСС. На его месте в 2003 году был построен Храм-на-Крови. Ганина Яма - заброшенный Исетский рудник, куда после расстрела были привезены тела членов царской семьи. В 2000 году на этом месте открылся монастырь в честь святых Царственных страстотерпцев.