Путин и Медведев поздравили работников горно-металлургического комплекса с Днем металлурга

МОСКВА, 16 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр поздравили работников и ветеранов горно-металлургического комплекса России с Днем металлурга, который отмечается в России в 60-й раз.

Глава государства отметил, что потенциал этой отрасли необходимо задействовать в реализации крупных проектов, направленных на развитие регионов, сообщает в воскресенье пресс-служба президента.

"Слаженная, эффективная работа всех звеньев горно-металлургического комплекса имеет ключевое значение для развития отечественной экономики, промышленности, социальной сферы, укрепления обороноспособности страны. И потому ваш труд, требующий глубоких знаний, квалификации и ответственного отношения к делу, пользуется заслуженным уважением в обществе", - говорится в поздравлении.

Путин отметил, что нынешнее поколение работников предприятий отрасли "бережно и по-настоящему творчески относится к опыту и традициям своих предшественников". Он также подчеркнул, что главными задачами горной металлургии сегодня являются привлечение инвестиций в модернизацию производства, расширение ассортимента продукции с высокой добавленной стоимостью, создание рабочих мест.

"И конечно, необходимо в полной мере задействовать мощный потенциал отрасли в реализации масштабных, востребованных проектов, направленных на развитие российских регионов", - заключил президент.

Глава правительства, в свою очередь, отметил, что за последние полтора десятилетия в отрасли произошли "важные изменения, результатом которых стало масштабное обновление гигантов отечественной индустрии и строительство новых предприятий". "От развития горно-металлургического комплекса во многом зависит экономический потенциал и оборонная мощь государства, - говорится в поздравительной телеграмме.

Медведев подчеркнул, что, несмотря на появление более современных сверхпрочных материалов, продукция черной и цветной металлургии остается востребованной во всех сферах жизни. "Без горняков и сталеваров невозможно сделать не только самый обычный гвоздь, но и сложнейшую технику, космический корабль или атомную станцию", - отметил глава правительства.

Премьер-министр также указал на хорошие перспективы металлургического комплекса в России, приведя пример строительства Богучанского алюминиевого завода в Красноярском крае, а также реконструкции заводов в Новокузнецке и Туле. "Уверен, они станут достойным продолжением крепких горняцких традиций, которыми по праву гордятся многие поколения металлургов", - заключил он.