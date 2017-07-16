Популярные музыканты и научные интерактивы: В Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"

Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы

Свыше шести тысяч человек приняли участие в Ночном забеге по улицам Москвы 16 июля, 1:43

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 июля. /Корр. ТАСС Наталия Михальченко/. В Санкт-Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте". Крупнейшая в России социальная сеть в субботу и воскресенье собирает своих участников под открытым небом в Парке имени 300-летия Санкт-Петербурга, передает корреспондент ТАСС с места событий.

Больше музыки и юмора

"В этом году на фестивале гораздо больше живой музыки - на трех музыкальных сценах выступают LOBODA, "Мумий Тролль", Макс Барских, Макс Корж - всего 40 известных артистов, что намного больше, чем на прошлом фестивале. Впервые на нашей площадке выступают иностранцы: Yellow Claw и Pendudlum", - рассказал ТАСС директор "ВКонтакте" по работе с партнерами Константин Сидорков.

По его словам, ориентируясь на вкусы аудитории, организаторы фестиваля расширили музыкальную часть и пригласили артистов Comedy Club. Стоимость билетов на полуторачасовой концерт Comedy Club существенно выше платы за вход на фестиваль - 2 тысячи рублей для взрослого, отметил собеседник агентства.

Организаторы рассчитывают, что посетителей будет больше, чем в прошлом году. "Целим в сотню (100 тысяч посетителей за два дня - прим. ТАСС). В прошлом году было 70 [тысяч]", - уточнил Сидорков.

Все для посетителей

У входа в парк с восьми утра начинает выстраиваться очередь человек в 100. Парень с мегафоном непрерывно объясняет, что это очередь не для гостей, а для артистов и работников 300 компаний, развернувших свои павильоны на площадке фестиваля. Из четырех палаток служебного входа работает половина, время ожидания составляет от получаса до полутора часов.

"Моя дочь выступает через три минуты, а она еще здесь, в очереди, с костюмом", - говорит женщина.

Представителей нескольких средств массовой информации не оказалось в списках, им пришлось ждать еще дольше, пока к ним выйдет работник пресс-службы фестиваля. Через тот же служебный вход нескольких посетителей выводит охрана.

Для гостей с билетами очереди действительно нет - все предусмотренные входы работают.

На случай дождя на площадке фестиваля развернуты шатры на случай дождя. С любой точки можно увидеть не менее 30 шатров всех расцветок и форм. Охрана говорит, что одновременно на площадке находится около 5 тысяч человек, число и размер шатров позволяют укрыться почти всем.

Площадь парка равна 33 футбольным полям, его форма повторяет контур береговой линии, внутри множество дорожек и два фонтана, а из-за подросших с момента создания парка деревьев все пространство не просматривается, и тем, кто не захватил карту - их бесплатно раздавали при входе - пришлось не просто.

"Мы встречались с партнером три часа [и] двадцать минут. Договорились у открытой студии "Радио Рекорд", не получилось, потом выяснилось, что таких площадок две, - рассказала корреспондент сетевого издания Юлия. - Передоговорились у фонтана: выяснилось, что я ждала у круглого, он - у квадратного, пытались сориентироваться по флагам компаний, но их так много и все вперемешку - тоже не вышло. Наконец, вышли к служебному входу - он-то уж один".

Подруги Даша, Лена и Маша, которые устроились на полянке в дутых креслах, рассказывают о проблемах со связью. "Хотели выложить фото на страничку "ВКонтакте", вот дополнительные аккумуляторы к смартфонам захватили, но здесь сеть не ловит", - говорит Даша.

Сеть действительно то есть, то нет, позвонить через раз удается, а перекачать фото - уже проблема.

Даша объясняет, что "ВКонтакте" подруги - все трое студентки и одновременно работают - в основном слушают музыку и смотрят новости, а общаться им удобнее в WhatsApp.

Роботы, искусство, гаджеты

Сотрудники Эрмитажа предложили каждому ребенку нарисовать свою планету на пенопластовых шариках. Изобразительные средства - на любой вкус: карандаши, фломастеры, акварель, гуашь. На широкоформатном дисплее демонстрируют мастер-классы по изготовлению национальных предметов декоративно-прикладного искусства - например, в японской технике создания бумажных фонариков в деревянной оправе из мелких деталей.

В зоне Государственного университета аэрокосмического приборостроения можно протестировать марсоход, взглянуть в любительский телескоп, сфотографироваться в образе космонавта - картонная фигура в скафандре с вырезом для лица не стоит без дела. На центральной аллее парка не меньшей популярностью пользуется двойной портрет со встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа с вырезом вместо лица российского лидера.

Университет ИТМО показал устройства на стыке спорта и науки: здесь и велотренажер с массой режимов, и сразу несколько 3D-принтеров. В игре "Крысолов" нужно за 30 секунд прикоснуться к как можно большему числу вспыхивающих контуров животных. "Рекорд взрослого - 70 крыс, ребенка - 57", - уточнили устроители аттракциона.

Как управлять чем-то силой мысли

Тут же специалисты по нейротехнологиям Университета ИТМО демонстрируют способность раскрутить и остановить спиннер на дисплее обычного телефона силой мысли. На голове у Андрея Хапсасова нейрогаджет: по его словам, "обычный, их уже выпускают серийно". "Наша разработка - это алгоритмы, которые связывают электрические сигналы, которые выдает мозг, с конкретными игровыми задачами - для наглядности", - пояснил эксперт.

Он показал корреспонденту ТАСС, как неподвижный спиннер на экране телефона по его команде начал вращения, затем раскрутился сильнее, а потом замер.

Хапсасов показал еще одну ситуацию: нужно силой мысли заставить виртуальную пловчиху раскачаться на доске, прыгнуть и распрямиться в полете, чтобы удар о воду не был болезненным. Внизу экрана расположены две шкалы: возле изображения Будды "пляшет" столбик, показывающий степень расслабления, у пиктограммы "мишень" - степень концентрации мозга в конкретный момент времени.

"Сочетание концентрации и расслабления и дает возможность управлять объектом силой мысли. Это на самом деле так же просто, как научиться ходить или есть ложкой, - уверяет эксперт. - Вот вы попробуете первый раз какое-то упражнение, поспите как следует ночью, ваш мозг упорядочит новую информацию, и назавтра результат будет намного успешнее. Это обычный навык, он тренируется".

Скорость и драйв

На самой кромке парка, практически у воды - ралли. Машины разных марок, в основном российских, проходят трек по бревнам, по песку, по камням. Команды на "Нивах" явно довольны, им трасса дается легче, чем остальным.

Чуть дальше - мотоциклисты гарцуют на одном колесе и показывают развороты в воздухе. Их трек закрыт для посетителей металлическими ограждениями во избежание опасности.

Начиная с второй половины дня у музыкальных сцен собирается все больше публики. В финале фестиваля, который продлится до 22:00 воскресенья, ожидается салют.