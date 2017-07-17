Первый заместитель гендиректора ТАСС Михаил Гусман стал кавалером высшего ордена Италии

РИМ, 17 июля. /ТАСС/. Первый заместитель генерального директора ТАСС Михаил Гусман стал кавалером ордена "За заслуги перед Итальянской Республикой". Как сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Квиринальского дворца, указ подписал президент страны Серджо Маттарелла.

Гусман удостоен этой награды "за выдающийся вклад в информирование россиян о современной итальянской политике, в частности за содействие формированию положительного образа Италии и российско-итальянских отношений", отметили в пресс-службе.

Высшая государственная награда республики учреждена в 1951 году взамен старых королевских регалий. Орденом награждают за значительные заслуги перед нацией в области литературы, искусства, экономики, благотворительности, общественной и гуманитарной деятельности.

Таким орденом (разных степеней) ранее были удостоены в том числе летчик-космонавт Валентина Терешкова, музыканты Мстислав Ростропович и Валерий Гергиев, глава Эрмитажа Михаил Пиотровский, президент Всемирной ассоциации русской прессы Виталий Игнатенко.

Торжественная церемония награждения состоится в посольстве Италии в Москве 21 сентября 2017 года.

Михаил Гусман работает в ТАСС с 1995 года, в 1999 году был назначен первым заместителем генерального директора агентства. Заслуженный работник культуры РФ и лауреат Государственной премии РФ в области литературы и искусства.

Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, орденами Почета и Дружбы, медалью "В память 1000-летия Казани", а также азербайджанскими орденами "Дружба" и "Слава".