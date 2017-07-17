Финны установили мировой рекорд по массовому заплыву голышом

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ХЕЛЬСИНКИ, 17 июля. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. В минувшие выходные на одном из старейших финских рок-фестивалей Ilosaarirock финны записали на свой счет необычный мировой рекорд - по одновременному массовому заплыву голышом. До этого достижение на протяжении нескольких лет принадлежало австралийцам.
Замысел состоял в том, чтобы как можно больше пловцов коллективно зашло в озеро по пояс и провело в воде не менее пяти минут. В Австралии в 2015 году для этого собралось 786 человек. А в последние два года превзойти рекорд уже безуспешно пытались в Хельсинки.
Хотя в Финляндии плавание голышом популярно само по себе и даже считается частью финской культуры, организаторы заплыва на Ilosaarirock задержали его начало почти на час, ожидая, пока на берегу соберется достаточно людей. Последние участники присоединились к состязанию всего за мгновения до старта под призывы сотен других пловцов - на тот момент, чтобы обойти Австралию, финнам не хватало порядка 20 человек. Все бросились в озеро после сигнала, а перед выходом участники, уже погрузившись в воду кто по пояс, кто по шею, исполнили гимн Финляндии.
В итоге установить новый рекорд финнам удалось, хотя он лишь незначительно превысил предыдущий - всего на три человека.
Некоторые пловцы специально добирались в Йоенсуу издалека, даже из Хельсинки, несмотря на долгий путь. "Сначала вода в озере показалась холодной, но затем стало теплее. Могу сказать, что это событие стоило того, чтобы сюда приехать", - сказал ТАСС один из них.
Теперь оргкомитет ждет, чтобы достижение официально утвердили и внесли в Книгу рекордов Гиннесса, где до этого был зафиксирован результат Австралии.