Mirror: власти Шри-Ланки вводят запрет на пластиковую посуду и пакеты

ТАСС, 17 июля. Правительство Шри-Ланки решило ввести полный запрет на импорт, производство и продажу в стране посуды, пакетов, упаковки и прочих предметов разового пользования из пластика. Как сообщила в понедельник газета Daily Mirror, запрет вступит в силу 1 сентября. Решение было принято по настоянию президента Майтрипала Сирисена после обращениями к нему экологов.

Десятилетиями на острове пластик был самым используемым материалом в сфере общественного питания и торговли. Скопление брошенных пластиковых пакетов в городских стоках и реках привело к застаиванию воды, размножению москитов и распространению таких опасных болезней, как малярия и лихорадка денге.

Теперь, чтобы очистить страну от гор мусора, период распада которого превышает 120 лет, требуется масштабная работа природоохранных структур, их добровольных помощников и заводов по утилизации отходов. Центральное управление природопользованием Шри-Ланки уже сейчас начинает вводить жесткие ограничительные меры с тем, чтобы к осени постепенно прекратить использование полиэтилена и тем самым свести к минимуму его пагубное воздействие на окружающую среду.

Одновременно с введением запрета на промышленное применение полиэтилена толщиной менее 20 микрон, прекращением производства, импорта и продажи пластиковой посуды и упаковки власти намерены начать выпуск предметов обихода из альтернативных материалов - бумаги, ткани, тростника, биологически разлагаемых пластмасс. Предприятия, которые приступят к их производству, получат налоговые льготы.