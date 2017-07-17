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Роспотребнадзор выявил в московских водоемах личинки комаров - переносчиков малярии

Общество
17 июля, 19:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, июля. /ТАСС

После проверки сотрудники ведомства оперативно провели санитарную обработку водоемов

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© AP Photo/Felipe Dana

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Сотрудники управления Роспотребнадзора по Москве выявили более 140 водоемов с личинками комаров, в том числе переносчиков малярии. Проведена необходимая санитарная обработка, сообщается на сайте ведомства.

"По результатам фенологических наблюдений на 142 водоемах из обследованных 337 обнаружены личинки кровососущих комаров, в том числе переносчиков малярии, в связи с чем в оперативном порядке были проведены необходимые дезобработки", - говорится в сообщении.

По состоянию на понедельник управление Роспотребнадзора по столице приняло в эксплуатацию восемь зон отдыха с купанием и 37 зон отдыха без купания. Всего на территории города расположено 11 зон отдыха с купанием и 48 зон отдыха без купания.

Зоны отдыха в Кировской и Строгинской поймах не были приняты в эксплуатацию в связи с непредоставлением необходимой документации. Купание временно запрещено в пляжном комплексе "Бич Клаб" из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям.

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