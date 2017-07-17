Лидер "СтопХама" стал членом Общественной наблюдательной комиссии Москвы

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МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Лидер движения "СтопХам" Дмитрий Чугунов назначен Советом Общественной палаты РФ членом Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы по контролю за соблюдением прав человека в местах принудительного содержания.
"Документы мною были поданы (в ОП РФ по поводу членства в ОНК Москвы - прим. ТАСС) недели три назад, может, месяц. Я был одним из соискателей на должность члена ОНК, и я так понимаю, что голосование (Совета ОП РФ - прим. ТАСС) прошло на прошлой неделе", - сказал Чугунов ТАСС в понедельник.
По его словам, в прошлом году он также подавал в Общественную палату эти документы, но так и не вошел в состав ОНК в ноябре 2016 года. В этот раз он направил документы повторно на случай донабора, сказал Чугунов.
В пресс-службе Общественной палаты РФ подтвердили, что "Дмитрий Чугунов вошел в состав ОНК Москвы". Там пояснили, что это состоялось на основании статьи закона об ОНК, предусматривающей право Совета ОП назначить в состав ОНК кандидата взамен выбывшего без публикации уведомления о донаборе.
Закон о порядке донабора в ОНК был принят по инициативе Совета при президенте РФ по правам человека и уполномоченного по правам человека в РФ в связи с тем, что в ноябре 2016 года ряд известных правозащитников не смог попасть в состав ОНК и, в частности, в ОНК Москвы. Закон вступил в силу 7 июня этого года, но официально донабор в ОНК Москвы пока объявлен не был.