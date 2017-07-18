Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 19.07:
$ 59.37
€ 68.4
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Самолет МЧС доставил гуманитарную помощь в Йемен

Общество
18 июля, 12:43 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Обратным рейсом самолет доставит граждан РФ и СНГ, пожелавших покинуть зону вооруженного конфликта

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь в Йемен и заберет оттуда на обратном пути граждан РФ и СНГ, пожелавших покинуть зону вооруженного конфликта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Самолет Ил-76 МЧС России прибыл в аэропорт Саны, куда доставил более 20 тонн грузов гуманитарной помощи - продукты питания, многоместные палатки", - сказал представитель МЧС.

Обратным рейсом из Йемена этот самолет доставит в Москву граждан России и СНГ, пожелавших покинуть зону вооруженного конфликта. "Сейчас в аэропорту Саны проходит регистрация этих граждан. В ближайшее время самолет МЧС России Ил-76 вылетит в Москву, его прибытие ожидается 19 июля в подмосковном аэропорту Домодедово", - уточнили в МЧС.

В полете пассажиров будут сопровождать медицинский персонал отряда "Центроспас", а также психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Йемен Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Загрузка...
Реклама
Интересное
Сталинградская битва: карта мест боевой славы и причины поражения вермахта
Виндзоры: 100 лет перемен
С Романовыми до конца. Судьбы слуг и приближенных императорской семьи, расстрелянных в доме Ипатьева
Фото
7
Популярные музыканты и научные интерактивы: в Петербурге проходит фестиваль "ВКонтакте"
10
Национальные песни и игры: в Марий Эл отпраздновали татарский Сабантуй
10
В первые же часы к мощам Николая Чудотворца в Петербурге выстроилась очередь
Проект "1917"
Июльские события: большевики против всех
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
В Донецке провозгласили государство Малороссия
2
Роспотребнадзор проверит спиннеры на безопасность для здоровья детей
3
CNN: военные США на учениях в Персидском заливе сбили беспилотник с помощью лазера
4
В ЛНР опровергли участие представителей республики в заседании по созданию Малороссии
5
Вокалист Depeche Mode выписан из минской больницы
6
В Москве горит одна из высоток на Новом Арбате
7
Самолеты МС-21 и Superjet 100 будут модифицированы
Темы дня
Реклама