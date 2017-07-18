Самолет МЧС доставил гуманитарную помощь в Йемен

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Самолет МЧС России доставил гуманитарную помощь в Йемен и заберет оттуда на обратном пути граждан РФ и СНГ, пожелавших покинуть зону вооруженного конфликта. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС.

"Самолет Ил-76 МЧС России прибыл в аэропорт Саны, куда доставил более 20 тонн грузов гуманитарной помощи - продукты питания, многоместные палатки", - сказал представитель МЧС.

Обратным рейсом из Йемена этот самолет доставит в Москву граждан России и СНГ, пожелавших покинуть зону вооруженного конфликта. "Сейчас в аэропорту Саны проходит регистрация этих граждан. В ближайшее время самолет МЧС России Ил-76 вылетит в Москву, его прибытие ожидается 19 июля в подмосковном аэропорту Домодедово", - уточнили в МЧС.

В полете пассажиров будут сопровождать медицинский персонал отряда "Центроспас", а также психологи Центра экстренной психологической помощи МЧС России.