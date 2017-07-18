Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе

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В Великобритании стартовал красочный ритуал переписи лебедей на реке Темзе. Данная традиция уходит корнями в ХII век. Благородные птицы уже много столетий находятся в собственности британского монарха. В свое время их учет был важен, чтобы не допустить оскудения королевского стола. Ритуал соблюдается по сей день и является природоохранной мерой.
По традиции лебеди-шипуны в акватории Темзы окольцовываются и официально объявляются собственностью монаршей семьи, хотя к королевскому столу их давно уже не подают. Проведение переписи сегодня позволяет следить за популяцией птиц. Кроме того, красочное действо с участием королевских переписчиков-"апперов" в алых камзолах притягивает туристов. В 2009 году на церемонии присутствовала Елизавета II — это был первый случай, когда монарх лично пожелал сосчитать пернатое "имущество", заявив таким образом о своей приверженности делу защиты природы.
Перепись проводится ежегодно в третью неделю июля и продолжается в течение пяти дней. Как это происходит — смотрите в фоторепортаже ТАСС.