Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе

Пойманные представителем королевского двора птицы выпускаются обратно без кольцевания, представители гильдии красильщиков прикрепляют кольцо на левую лапку пойманных ими лебедей, а представители гильдии виноторговцев — на обе лапки © Leon Neal/Getty Images

Суда переписчиков украшены флагами с гербами королевского двора и гильдий. На гербе гильдии виноторговцев до сих пор изображены лебеди © Leon Neal/Getty Images

Королевские инвентаризаторы лебедей ("апперы"), а также инвентаризаторы ливрейных компаний виноделов и красильщиков, плывут по реке на лодках, отлавливают и кольцуют лебедей © Leon Neal/Getty Images

Пойманные представителем королевского двора птицы выпускаются обратно без кольцевания, представители гильдии красильщиков прикрепляют кольцо на левую лапку пойманных ими лебедей, а представители гильдии виноторговцев — на обе лапки © Leon Neal/Getty Images

Суда переписчиков украшены флагами с гербами королевского двора и гильдий. На гербе гильдии виноторговцев до сих пор изображены лебеди © Leon Neal/Getty Images

Королевские инвентаризаторы лебедей ("апперы"), а также инвентаризаторы ливрейных компаний виноделов и красильщиков, плывут по реке на лодках, отлавливают и кольцуют лебедей © Leon Neal/Getty Images

В Великобритании стартовал красочный ритуал переписи лебедей на реке Темзе. Данная традиция уходит корнями в ХII век. Благородные птицы уже много столетий находятся в собственности британского монарха. В свое время их учет был важен, чтобы не допустить оскудения королевского стола. Ритуал соблюдается по сей день и является природоохранной мерой.

По традиции лебеди-шипуны в акватории Темзы окольцовываются и официально объявляются собственностью монаршей семьи, хотя к королевскому столу их давно уже не подают. Проведение переписи сегодня позволяет следить за популяцией птиц. Кроме того, красочное действо с участием королевских переписчиков-"апперов" в алых камзолах притягивает туристов. В 2009 году на церемонии присутствовала Елизавета II — это был первый случай, когда монарх лично пожелал сосчитать пернатое "имущество", заявив таким образом о своей приверженности делу защиты природы.

Перепись проводится ежегодно в третью неделю июля и продолжается в течение пяти дней. Как это происходит — смотрите в фоторепортаже ТАСС.