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Птицы любят счет: в Великобритании началась традиционная перепись лебедей на Темзе

Общество
18 июля, 14:12 UTC+3

Благородные птицы уже много столетий находятся в собственности британского монарха

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Молодой лебедь готовится к взвешиванию и измерению. Лондон, 17 июля
Молодой лебедь готовится к взвешиванию и измерению. Лондон, 17 июля
Молодой лебедь готовится к взвешиванию и измерению. Лондон, 17 июля
© Leon Neal/Getty Images
Лебеди-шипуны в акватории Темзы окольцовываются и официально объявляются собственностью монаршей семьи
Лебеди-шипуны в акватории Темзы окольцовываются и официально объявляются собственностью монаршей семьи
Лебеди-шипуны в акватории Темзы окольцовываются и официально объявляются собственностью монаршей семьи
© REUTERS/Toby Melville
Проведение переписи позволяет следить за популяцией птиц и их здоровьем
Проведение переписи позволяет следить за популяцией птиц и их здоровьем
Проведение переписи позволяет следить за популяцией птиц и их здоровьем
© Leon Neal/Getty Images
Птиц возвращают в воду сразу после прохождения всех процедур
Птиц возвращают в воду сразу после прохождения всех процедур
Птиц возвращают в воду сразу после прохождения всех процедур
© REUTERS/Toby Melville
Процедура инвентаризации происходит в третью неделю июля
Процедура инвентаризации происходит в третью неделю июля
Процедура инвентаризации происходит в третью неделю июля
© Leon Neal/Getty Images
Королевские инвентаризаторы лебедей ("апперы"), а также инвентаризаторы ливрейных компаний виноделов и красильщиков, плывут по реке на лодках, отлавливают и кольцуют лебедей
Королевские инвентаризаторы лебедей ("апперы"), а также инвентаризаторы ливрейных компаний виноделов и красильщиков, плывут по реке на лодках, отлавливают и кольцуют лебедей
Королевские инвентаризаторы лебедей ("апперы"), а также инвентаризаторы ливрейных компаний виноделов и красильщиков, плывут по реке на лодках, отлавливают и кольцуют лебедей
© Leon Neal/Getty Images
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
© REUTERS/Toby Melville
Суда переписчиков украшены флагами с гербами королевского двора и гильдий. На гербе гильдии виноторговцев до сих пор изображены лебеди
Суда переписчиков украшены флагами с гербами королевского двора и гильдий. На гербе гильдии виноторговцев до сих пор изображены лебеди
Суда переписчиков украшены флагами с гербами королевского двора и гильдий. На гербе гильдии виноторговцев до сих пор изображены лебеди
© Leon Neal/Getty Images
Под инвентаризацию попадают как взрослые особи, так и молодые птицы
Под инвентаризацию попадают как взрослые особи, так и молодые птицы
Под инвентаризацию попадают как взрослые особи, так и молодые птицы
© Leon Neal/Getty Images
Красочное действо с участием королевских переписчиков-"апперов" в алых камзолах притягивает туристов
Красочное действо с участием королевских переписчиков-"апперов" в алых камзолах притягивает туристов
Красочное действо с участием королевских переписчиков-"апперов" в алых камзолах притягивает туристов
© Leon Neal/Getty Images
По итогам подсчета составляется специальный доклад о популяции лебедей
По итогам подсчета составляется специальный доклад о популяции лебедей
По итогам подсчета составляется специальный доклад о популяции лебедей
© REUTERS/Toby Melville
Пойманные представителем королевского двора птицы выпускаются обратно без кольцевания, представители гильдии красильщиков прикрепляют кольцо на левую лапку пойманных ими лебедей, а представители гильдии виноторговцев — на обе лапки
Пойманные представителем королевского двора птицы выпускаются обратно без кольцевания, представители гильдии красильщиков прикрепляют кольцо на левую лапку пойманных ими лебедей, а представители гильдии виноторговцев — на обе лапки
Пойманные представителем королевского двора птицы выпускаются обратно без кольцевания, представители гильдии красильщиков прикрепляют кольцо на левую лапку пойманных ими лебедей, а представители гильдии виноторговцев — на обе лапки
© Leon Neal/Getty Images
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Молодой лебедь готовится к взвешиванию и измерению. Лондон, 17 июля
© Leon Neal/Getty Images
Лебеди-шипуны в акватории Темзы окольцовываются и официально объявляются собственностью монаршей семьи
© REUTERS/Toby Melville
Проведение переписи позволяет следить за популяцией птиц и их здоровьем
© Leon Neal/Getty Images
Птиц возвращают в воду сразу после прохождения всех процедур
© REUTERS/Toby Melville
Процедура инвентаризации происходит в третью неделю июля
© Leon Neal/Getty Images
Королевские инвентаризаторы лебедей ("апперы"), а также инвентаризаторы ливрейных компаний виноделов и красильщиков, плывут по реке на лодках, отлавливают и кольцуют лебедей
© Leon Neal/Getty Images
Лебеди в Сент-Джеймсском парке
© REUTERS/Toby Melville
Суда переписчиков украшены флагами с гербами королевского двора и гильдий. На гербе гильдии виноторговцев до сих пор изображены лебеди
© Leon Neal/Getty Images
Под инвентаризацию попадают как взрослые особи, так и молодые птицы
© Leon Neal/Getty Images
Красочное действо с участием королевских переписчиков-"апперов" в алых камзолах притягивает туристов
© Leon Neal/Getty Images
По итогам подсчета составляется специальный доклад о популяции лебедей
© REUTERS/Toby Melville
Пойманные представителем королевского двора птицы выпускаются обратно без кольцевания, представители гильдии красильщиков прикрепляют кольцо на левую лапку пойманных ими лебедей, а представители гильдии виноторговцев — на обе лапки
© Leon Neal/Getty Images

В Великобритании стартовал красочный ритуал переписи лебедей на реке Темзе. Данная традиция уходит корнями в ХII век. Благородные птицы уже много столетий находятся в собственности британского монарха. В свое время их учет был важен, чтобы не допустить оскудения королевского стола. Ритуал соблюдается по сей день и является природоохранной мерой.

По традиции лебеди-шипуны в акватории Темзы окольцовываются и официально объявляются собственностью монаршей семьи, хотя к королевскому столу их давно уже не подают. Проведение переписи сегодня позволяет следить за популяцией птиц. Кроме того, красочное действо с участием королевских переписчиков-"апперов" в алых камзолах притягивает туристов. В 2009 году на церемонии присутствовала Елизавета II — это был первый случай, когда монарх лично пожелал сосчитать пернатое "имущество", заявив таким образом о своей приверженности делу защиты природы.

Перепись проводится ежегодно в третью неделю июля и продолжается в течение пяти дней. Как это происходит — смотрите в фоторепортаже ТАСС.

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