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Участникам чемпионатов WorldSkills упростят трудоустройство в компании-резиденты ОЭЗ

Общество
18 июля, 13:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Замдиректора департамента регионального развития Минэкономразвития РФ Эльмира Ахмеева отметила, что после передачи управления ОЭЗ на региональный уровень приток резидентов сильно возрос

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Движение "Молодые профессионалы" (WorldSkills Russia) и АО "Особые экономические зоны" (ОЭЗ) подписали соглашение, которое позволит упростить трудоустройство в компании-резиденты ОЭЗ участников чемпионатов "Молодые профессионалы" и выпускников колледжей по стандартам WorldSkills.

"Для ребят основная проблема в том, что, как правило, либо отсутствует информация, либо не существует понятного легкого механизма, который позволял бы, с одной стороны, работодателю предложить свое место, а с другой стороны, детям, которые учатся у нас сейчас, найти это рабочее место. Этим соглашением мы сокращаем те барьеры, в том числе ментальные и технологические, которые существуют", - сказал ТАСС генеральный директор WorldSkills Russia Роберт Уразов.

Замдиректора департамента регионального развития Минэкономразвития РФ Эльмира Ахмеева добавила, что после передачи управления ОЭЗ на региональный уровень приток резидентов колоссально возрос, и только за 2017 год более 70 компаний получили статус резидентов ОЭЗ. "Когда резиденты выбирают площадки, ездят по регионам, они говорят, что кадровый потенциал очень важен. Есть пример в Калужской области, когда компания выбрала именно эту ОЭЗ, потому что там есть кадровый потенциал", - сказала ТАСС Ахмеева.

В свою очередь, Уразов добавил, что про запуск деятельности новых 70 компаний-резидентов ОЭЗ не знают ни родители, ни дети, и этот факт не учитывается при выборе будущей профессии просто из-за отсутствия осведомленности. "Соглашение позволит этот барьер элементарно снять. Самое главное, что мы для регионов даем возможности простой и быстрой коммуникации на основе этого соглашения ", - подчеркнул Уразов.

WorldSkills - международное некоммерческое движение, основанное в середине прошлого века, направленное на повышение престижа рабочих профессий. РФ присоединилась к движению в 2012 году. Раз в два года WorldSkills проводит международные соревнования профессионального мастерства, очередное такое соревнование пройдет в Казани с 18 по 23 августа 2019 года. Специально для проведения чемпионата будет построен крупнейший выставочный комплекс.

С 2005 по 2016 год в России было создано 36 особых экономических зон в 31 регионе. С 2010 по 2016 год досрочно прекращена деятельность 10 ОЭЗ. По состоянию на 1 января 2017 года в 23 регионах существуют 26 особых экономических зон, из них 10 промышленно-производственного типа, шесть технико-внедренческого типа, девять туристско- рекреационного типа и одна - портового типа.

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