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Культурно-просветительский центр апостола Сибири и Америки откроется в Иркутской области

Общество
18 июля, 13:42 UTC+3 ИРКУТСК ИРКУТСК 18, июля. /ТАСС

Строительство центра в поселке Анга находится в завершающей стадии

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ИРКУТСК, 18 июля. /ТАСС/. Культурно-просветительский центр святителя Иннокентия (Вениаминова) откроется в поселке Анга Иркутской области к 220-летию со дня его рождения и 40-летию со дня канонизации. Об этом во вторник сообщила пресс-служба правительства Иркутской области.

"Центр будет состоять из Свято-Иннокентьевского храма, выставочного пространства площадью 86 кв. метров, пяти экспозиционных павильонов общей площадью 100 кв. метров, мемориальной зоны "Домик святителя" и часовни. В центре разместятся материалы о жизни и миссионерской деятельности святителя Иннокентия", - говорится в сообщении. Иннокентий прославлен в лике святых как апостол Сибири и Америки.

В настоящее время строительство культурно-просветительского центра находится на завершающей стадии. "В храме художники начали внутреннюю роспись. На территории комплекса идет высадка растений", - отмечают в пресс-службе.

Епископ Иннокентий (Вениаминов, 1797-1868 годы) вел миссионерскую деятельность в Сибири, на Дальнем Востоке и на Аляске (США). В начале сентября во всех регионах, где он работал, будут отмечать 220-летие со дня его рождения и 40-летие со дня канонизации. Епископ строил в России и Америке храмы и школы, обучал грамоте детей, ввел в практику массовые прививки от оспы. В 1977 году был прославлен в лике святых Русской православной церковью и Православной церковью в Америке как апостол Сибири и Америки.

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