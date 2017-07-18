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Депутаты предлагают ввести обязательные показы патриотических фильмов в воинских частях

Общество
18 июля, 15:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, июля. /ТАСС

Как отмечают авторы инициативы, это позволит "эффективно достигать целей военного и патриотического воспитания среди воинского состава"

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МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР Александр Шерин и Владимир Сысоев предлагают сделать обязательным показ фильмов, снятых за счет государственного бюджета и рекомендованных Министерством обороны, в воинских частях, военных учебных заведениях и в правоохранительных органах. Соответствующий проект поправок к закону "О государственной поддержке кинематографии РФ" опубликован во вторник на сайте ЛДПР.

Авторы инициативы считают, что "национальные фильмы, созданные за счет средств федерального бюджета и рекомендованные Министерством обороны РФ, должны достигать своей цели по военно-патриотическому воспитанию и в обязательном порядке демонстрироваться во всех воинских частях Вооруженных сил РФ, в военных образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования, находящихся в ведении Минобороны, также в органах государственной власти в области безопасности и правоохранительной деятельности".

Как отмечают депутаты в пояснительной записке, это позволит "эффективно достигать целей военного и патриотического воспитания среди воинского состава".

Парламентарии полагают, что "в условиях современных международных вызовов особое значение приобретает совершенствование системы патриотического и военного воспитания".

Авторы приводят в пояснительной записке данные Минобороны, согласно которым численность контрактников в российской армии за последние четыре года увеличилась более чем в два раза, "а уровень морально-психологического состояния личного состава очень высокий".

"Тем не менее, в рядах российской армии среди солдат срочной службы не столь велик уровень патриотизма и позитивного отношения к службе", - пишут либерал-демократы.

При этом, считают авторы поправок, "многие художественные патриотические и высоконравственные фильмы высокого идейно-художественного уровня не доходят до целевой аудитории".

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