Федотов впервые в этом году с разрешения ФСИН посетил исправительную колонию

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов посетил во вторник исправительную колонию № 2 в Псковской области. Глава СПЧ отметил, что он впервые получил разрешение Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) на посещение исправительного учреждения в текущем году.

"Я посетил исправительную колонию в Псковской области. Впервые за 2017 год ФСИН дало разрешение мне на посещение исправительного учреждения, остальным членам Совета было отказано", - сообщил Федотов ТАСС.

Председатель Совета рассказал, что вместе с ним колонию посетили два члена Общественной наблюдательной комиссии Псковской области. "Мне было важно увидеть, как работает новый состав Общественной наблюдательной комиссии [по контролю за соблюдением прав человека в местах лишения свободы]. Оказалось, что за два предыдущих посещения колонии они не побывали в штрафном изоляторе, где находятся заключенные, нарушающие правила внутреннего распорядка и имеющие конфликт с администрацией", - отметил Федотов.

По его словам, он показал молодым правозащитникам, как следует работать с такой сложной категорией осужденных, проверять обеспечение заключенных питанием, медицинской помощью.

Глава СПЧ сообщил также, что ФСИН дала ему разрешение и на посещение и других учреждений УФСИН Псковской области, но в связи с недостатком времени осуществить их не удалось.

"В целом колония мне понравилась, я удовлетворен ее посещением и надеюсь, что в дальнейшем ФСИН будет также позитивно реагировать на мои запросы о посещении мест лишения свободы, а остальные члены Совета тоже рано или поздно получат разрешения на их посещение, поскольку я один не смогу выполнить работу по сбору информации для доклада президенту о положении с правами человека в системе исполнения наказаний", - заключил Федотов.

Как ФСИН не пускала членов СПЧ в колонии

В феврале 2017 года ФСИН отказала Федотову и другим членам СПЧ в разрешении на посещение колоний в Карелии. 8 февраля глава СПЧ назвал это решение ФСИН странным. 28 февраля ФСИН отказала членам СПЧ в посещении мест лишений свободы в Удмуртии, а затем такие отказы стали уже обычными в ходе выездных заседаний Совета в различных регионах.

ФСИН ссылалась на то, что члены СПЧ, в отличие от членов ОНК, депутатов, омбудсменов, не указаны в законе в качестве лиц, имеющих право на беспрепятственное посещение мест лишения свободы. Со своей стороны председатель СПЧ объяснял, что именно поэтому Совет и запрашивает у ФСИН разрешения на посещения СИЗО и исправительных учреждений, поскольку членам ОНК и другим лицам в законе упомянутым никакого разрешения ФСИН не требуется вовсе.

В марте в связи с неоднократными отказами ФСИН допустить членов СПЧ в места лишения свободы СПЧ выступил с инициативой о внесении изменений в законодательство, которые позволят членам СПЧ посещать колонии и СИЗО для подготовки докладов главе государства о нарушениях прав заключенных.