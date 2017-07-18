Скончался один из основателей "Афиши" Эндрю Полсон

МОСКВА, 18 июля. /ТАСС/. Один из основателей издательского дома "Афиша", американский предприниматель Эндрю Полсон скончался на 59-м году жизни. Об этом сообщил в Facebook владелец газеты "Ведомости" Демьян Кудрявцев.

Эндрю Полсон родился в 1958 году в США, а впервые посетил Россию в 1993 году. В 1988 году он вместе с Антоном Кудряшовым и Ильей Ценципером основал издательский дом "Афиша".

В 2006 году при участии бизнесмена Александра Мамута Полсон основал медийную компанию SUP Media, в которую входят такие интернет-проекты, как "Газета.Ru", "Живой Журнал" (ЖЖ), "Чемпионат.com" и другие.