Globo: житель Рио-де-Жанейро создал бесплатное приложение для вызова полиции

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 19 июля. /ТАСС/. Жители бразильского Рио-де-Жанейро, обеспокоенные высоким уровнем преступности в мегаполисе, берут на вооружение новые высокотехнологичные способы борьбы с насилием на улицах. Как сообщил во вторник телеканал Globo, один из горожан разработал мобильное приложение для срочного вызова военной полиции (ВП).

По данным Globo, Леонарду Ганделман работал над созданием этого сервиса бесплатно, координируя свои действия с департаментом стратегических вопросов ВП. Приложение, о котором идет речь, получило название "Военная полиция - прямая линия". Его суть заключается в том, что любой пользователь может отправить в правоохранительные органы информацию о своем местоположении и десятисекундную аудиозапись. Это сообщение будет переадресовано в ближайший полицейский участок.

По замыслу создателя, такой способ связи быстрее и надежнее, чем звонок на экстренный телефонный номер 190. Пока приложение используется в тестовом режиме только в двух районах Рио-де-Жанейро - Барра-да-Тижука и Рекрейу-дус-Бандейрантес. В дальнейшем планируется распространить его на всю территорию мегаполиса.

Это не единственное мобильное приложение, призванное защитить жителей Рио-де-Жанейро от преступников. Уже более года в городе можно воспользоваться сервисом "Перекрестный огонь", который был разработан по заказу международной правозащитной организации Amnesty International ("Международная амнистия").

Приложение предупреждает пользователей о перестрелках на улицах мегаполиса. Любой человек, установивший соответствующий сервис, может добавить информацию о перестрелке, свидетелем которой стал он или кто-то из его знакомых. Там же можно указать число погибших и раненых в результате инцидента.

Высокий уровень преступности считался одной из главных проблем, с которой пришлось столкнуться организаторам Олимпийских игр, прошедших в Рио-де-Жанейро в августе 2016 года. На время соревнований в мегаполисе были существенно усилены меры безопасности, для обеспечения порядка были привлечены военные. В начале февраля Институт общественной безопасности при правительстве штата Рио-де-Жанейро сообщил, что число умышленных убийств в регионе по итогам 2016 года выросло почти на 20% по сравнению с 2015 годом (5033 против 4200). Этот показатель является самым высоким с 2009 года, когда местные власти начали реализацию программы по размещению специальных подразделений полиции в фавелах - неблагополучных районах города, где большое влияние имеет наркомафия.