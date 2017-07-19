В Крыму появится рабочая группа для мониторинга настроений туристов

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 июля. /ТАСС/. Власти Крыма планируют создать рабочую группу для мониторинга настроений отдыхающих в связи с введением курортного сбора.
Об этом в среду сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Мы уже договорились с руководителями курортных регионов, что создадим рабочую группу, которая будет проводить мониторинг - насколько курортный сбор удобен и необременителен для туристов. Это позволит быстро реагировать на ситуацию и вносить необходимые изменения", - написал Аксенов на своей странице в Facebook.
В среду Госдума рассмотрит в третьем чтении законопроект об эксперименте по введению курортного сбора в Крыму, в Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Его планируется начать с 1 мая 2018 года.
Аксенов назвал законопроект "очень нужным для Крыма". "Это придаст дополнительный импульс развитию курортной инфраструктуры нашего региона", - подчеркнул он.
По словам Аксенова, что в ходе работы над законопроектом Совет министров Крыма внес свои предложения.
"В частности, мы считаем, что отдыхающие должны оплачивать курортный сбор не посуточно, а единовременно - в начале отдыха. Это более удобно как для туристов, так и для средств размещения", - уточнил глава республики.
"Хочу особо подчеркнуть, что курортный сбор - это эксперимент. Мы посмотрим, как работает закон на региональном уровне, как он влияет на турпоток, обязательно учтем общественное мнение. При необходимости будем вносить коррективы", - добавил Аксенов.
Согласно законопроекту, курортный сбор будет зачисляться в бюджет субъекта РФ, на территории которого проводится эксперимент. Для сбора и распределения этих средств предлагается создать Фонд развития курортной инфраструктуры, который будет частью средств бюджета субъекта РФ. При этом в 2018 году в бюджеты муниципальных образований будет направлено 70% прогнозируемых доходов от уплаты сбора на территории соответствующего муниципального образования. В последующие годы между муниципалитетами будут распределять все средства.
В 2018 году предельный размер курортного сбора не может превышать 50 рублей в сутки, далее - 100 рублей.
Курортный сбор взимается не позднее момента выезда из объекта размещения. Доходы от туристического налога не учитываются при расчете бюджетной обеспеченности субъектов для назначения дотаций на ее выравнивание.
В законопроекте прописывается, что плательщиками курортного сбора могут быть только совершеннолетние граждане, пребывающие в регионе эксперимента более 24 часов. От уплаты сбора предполагается освободить Героев Советского Союза, Героев России, Героев Социалистического труда, Героев труда РФ, ветеранов войн, инвалидов первой и второй группы, инвалидов войн и малоимущие семьи, а также сопровождающих инвалидов первой группы и детей-инвалидов.