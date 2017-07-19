Госдума внесла поправки в законопроект о регулировании работы мессенджеров

МОСКВА, 19 июля. /ТАСС/. Госдума в среду приняла во втором, основном чтении законопроект о регулировании деятельности сервисов обмена электронными сообщениями (мессенджеров) и внесла в него целый ряд поправок. Авторами инициативы выступили в конце мая зампред думского комитета по информационной политике Марина Мукабенова ("Единая Россия"), депутаты Олег Николаев ("Справедливая Россия") и Александр Ющенко (КПРФ).

Документ определяет понятие организатора обмена мгновенными сообщениями (мессенджера) и возлагает него "обязанность обеспечивать передачу электронных сообщений только тех пользователей сети Интернет, которые идентифицированы в порядке, устанавливаемом правительством РФ", отмечается в сопроводительных материалах. Ко второму чтению уточнено, что на мессенджеры возлагаются дополнительные обязанности (помимо тех, которые установлены действующим законодательством), пояснял ранее глава профильного думского комитета Леонид Левин.

Проектом предлагается "осуществлять идентификацию пользователей с использованием абонентского номера на основании договора об идентификации, заключаемого организатором обмена мгновенными сообщениями с оператором связи". При этом учредители мессенджеров, являющиеся российскими юридическими лицами или гражданами РФ, "вправе осуществлять идентификацию пользователей самостоятельно путем определения абонентского номера пользователя мессенджера", гласят поправки к основному чтению. Наряду с обязанностями по идентификации на мессенджеры планируется возложить "обязательства по обеспечению технической возможности отказа пользователей от получения электронных сообщений от других пользователей, обеспечению возможности рассылки электронных сообщений по инициативе органов государственной власти, а также по ограничению рассылки и передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ".

В случае неисполнения мессенджером требований профильного федерального органа исполнительной власти об ограничении рассылки массовых электронных сообщений, публикации и (или) передачи сообщений, содержащих информацию, распространяемую с нарушением требований законодательства РФ, законопроект предусматривает возможность ограничения оператором связи доступа к этому сервису на основании вступившего в законную силу решения суда. Ко второму чтению из оснований для ограничения доступа было исключено решение уполномоченного федерального органа власти.

Кроме того, предоставление третьим лицам сведений об абонентском номере может осуществляться только с согласия пользователей мессенджера, сообщил Левин. "Без нашего [пользователей] согласия, выраженного в момент регистрации в мессенджере, такие данные передаваться не могут", - заключил он.

Предполагается, что новые нормы вступят в силу с 1 января 2018 года. До этого владельцы мессенджеров должны будут привести их работу в соответствие с устанавливаемыми для них требованиями.