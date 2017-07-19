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Пенсионный возраст в Великобритании будет повышен до 68 лет начиная с 2037 года

Общество
19 июля, 17:50 UTC+3 ЛОНДОН ЛОНДОН 19, июля. /ТАСС

Данные изменения не затронут британцев, которые родились до 5 апреля 1970 года

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ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании приняло решение повысить пенсионный возраст в стране с 67 до 68 лет в период между 2037 и 2039 годами. Об этом в среду сообщило на правительственном сайте министерство труда и по делам пенсий.

Данный шаг существенно ускорил ранее утвержденный правительством график повышения пенсионного возраста, согласно которому переход "к выходу на заслуженный отдых" в 68-летнем возрасте должен был быть осуществлен на 7 лет позже - в 2044-46 годах.

"В связи с тем, что средняя продолжительность жизни продолжает расти, а число людей, получающих государственную пенсию, увеличивается, нам необходимо гарантировать, что у нас есть честная и устойчивая система, которая бы отражала современную жизнь и сохранялась бы в интересах будущих поколений", - цитирует сайт заявление министра труда и по делам пенсий Дэвида Гока.

В возглавляемом им ведомстве подчеркнули, что нынешние изменения не затронут тех британцев, которые родились до 5 апреля 1970 года.

В доказательство того, что сегодня люди стали жить дольше, министерство труда напомнило, что, когда в 1948 году в стране вводилась 65-летняя планка пенсионного возраста для мужчин, средняя продолжительность жизни людей на пенсии составляла 13,5 лет или 23% от их взрослой жизни. Сегодня же средняя продолжительность дальнейшей жизни 65-летних людей составляет 22,8 года или 33,6% от взрослой жизни.

В настоящий момент пенсионный возраст в Великобритании составляет 65 лет для мужчин и от 60 до 65 (в зависимости от даты рождения) для женщин. В 2020 году срок выхода на пенсию для представителей обоих полов будет повышен до 66 лет, а в 2028 - до 67.

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