Пенсионный возраст в Великобритании будет повышен до 68 лет начиная с 2037 года

Хоккеисты Хиетанен и Бойд подписали двухлетние контракты с московским "Динамо"Спорт 19 июля, 17:49
Дьяченко: снятие обвинений с российских гребцов мотивирует на дальнейшее выступлениеСпорт 19 июля, 17:41
СМИ: "Фенербахче" отказал "Спартаку" в трансфере футболиста сборной России НойштедтераСпорт 19 июля, 17:31
Российский боксер Гассиев начал подготовку к бою с ВлодарчикомСпорт 19 июля, 17:25
Депутат парламента Литвы призвал внести "Лабораторию Касперского" в список ненадежных фирмМеждународная панорама 19 июля, 17:15
Лидер очкового зачета "Тур де Франс" Киттель завершил выступление на многодневкеСпорт 19 июля, 17:13
Мещеряков: "Локомотив" должен значительно улучшать качество игрыСпорт 19 июля, 17:12
Архипов: выступление гребца Дьяченко на ЧЕ показывает, что он не принимал допингСпорт 19 июля, 17:12
Суд отказал "Аэрофлоту" в иске на 2,1 млрд руб. к производителю SSJ-100Экономика и бизнес 19 июля, 17:06
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
ЛОНДОН, 19 июля. /ТАСС/. Правительство Великобритании приняло решение повысить пенсионный возраст в стране с 67 до 68 лет в период между 2037 и 2039 годами. Об этом в среду сообщило на правительственном сайте министерство труда и по делам пенсий.
Данный шаг существенно ускорил ранее утвержденный правительством график повышения пенсионного возраста, согласно которому переход "к выходу на заслуженный отдых" в 68-летнем возрасте должен был быть осуществлен на 7 лет позже - в 2044-46 годах.
"В связи с тем, что средняя продолжительность жизни продолжает расти, а число людей, получающих государственную пенсию, увеличивается, нам необходимо гарантировать, что у нас есть честная и устойчивая система, которая бы отражала современную жизнь и сохранялась бы в интересах будущих поколений", - цитирует сайт заявление министра труда и по делам пенсий Дэвида Гока.
В возглавляемом им ведомстве подчеркнули, что нынешние изменения не затронут тех британцев, которые родились до 5 апреля 1970 года.
В доказательство того, что сегодня люди стали жить дольше, министерство труда напомнило, что, когда в 1948 году в стране вводилась 65-летняя планка пенсионного возраста для мужчин, средняя продолжительность жизни людей на пенсии составляла 13,5 лет или 23% от их взрослой жизни. Сегодня же средняя продолжительность дальнейшей жизни 65-летних людей составляет 22,8 года или 33,6% от взрослой жизни.
В настоящий момент пенсионный возраст в Великобритании составляет 65 лет для мужчин и от 60 до 65 (в зависимости от даты рождения) для женщин. В 2020 году срок выхода на пенсию для представителей обоих полов будет повышен до 66 лет, а в 2028 - до 67.