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Французский историк Макс Галло умер в возрасте 85 лет

Общество
19 июля, 20:34 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 19, июля. /ТАСС

Автор романов и исторических исследований скончался в возрасте 85 лет

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Макс Галло

Макс Галло

© REUTERS/Charles Platiau

ПАРИЖ, 19 июля. /ТАСС/. Макс Галло, писатель, политик и один из самых известных в мире французских историков, скончался в возрасте 85 лет. Об этом сообщило в среду агентство France-Presse по данным, полученным от издательства XO ditions, публиковавшего Галло в последние годы.

Журналист и политик

Свою карьеру в литературе и политике Галло начал в 70-е годы, работая в журнале L’Express. На протяжении 10 лет он в основном выступал в качестве политического комментатора.

Одновременно Галло активно продолжал свою политическую деятельность. После выхода из Французской коммунистической партии в 1956 году он вступил во Французскую социалистическую партию (ФСП). Избирался депутатом Национального собрания от департамента Приморские Альпы.

Был очень популярен в Ницце благодаря роману "Бухта Ангелов", посвященному этому южнофранцузскому городу. Однако завоевать пост мэра Ниццы ему во 80-е годы не удалось.

От левых к правым

После избрания президентом страны социалиста Франсуа Миттерана Галло занимал пост официального представителя правительства. Вышел из состава ФСП совместно с известным французским политиком Жан-Пьером Шевенманом, с которым он основал близкое к социалистам "Гражданское движение".

В дальнейшем сблизился с правыми, выступал против одобрения на референдуме конституции Евросоюза, активно поддерживал в 2007 году кандидатуру Николя Саркози на пост президента Франции.

Труд всей жизни

В мае 2007 года за свои литературные труды был избран членом Французской академии. Является автором 17 романов, 10 серий романизированных исторических очерков, двух политических романов. Автор полусотни исследований - в основном посвященных различным эпохам французской истории.

Галло создал монографии, посвященные Наполеону (четыре тома), де Голлю (четыре тома), Виктору Гюго, Цезарю, Гарибальди, Спартаку, Робеспьеру, Нерону, Жоресу. Его произведения широко издавались и в СССР, и России, продавались большими тиражами.

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