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В Минздраве заявили о снижении потребления алкоголя и смертности от отравлений в России

Общество
20 июля, 1:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Отмечается, что в 2012 году смертность составляла 11,4 на 100 тыс. человек, а в 2016 году упала почти вдвое

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© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Уровень потребления алкоголя и смертность от отравлений в РФ продолжает снижаться. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

Согласно данным, приведенным пресс-службой ведомства, еще в 2012 году смертность составляла 11,4 на 100 тыс. человек, а общее потребление алкоголя равнялось 12,4 литра на душу населения в год. 20 июля 2012 года был подписан федеральный закон, запретивший в печатных СМИ и в интернете рекламу алкогольной продукции, в том числе пива. В 2016 году смертность от отравления алкоголем упала почти вдвое - до 5,6 на 100 тыс. человек, а объем потребляемого алкоголя сократился до 10,3 литра в год.

"Основная часть социальных, экономических и личных проблем являются результатом не алкоголизма, а злоупотребления алкоголем", - говорится в сообщении ведомства. Около 61% россиян, употребляющих алкоголь, предпочитают крепкие напитки, еще 39% выбирают слабоалкогольные напитки, приводит Минздрав данные за 2015 год.

Норма потребления алкоголя, рекомендованная Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), равняется восьми литрам в год. По данным ВОЗ, каждый год в мире в результате употребления алкоголя умирают 3,3 миллиона человек, что составляет 5,9 % всех случаев смерти.

Минздрав считает необходимым ужесточить законодательство с целью снижения бремени злоупотребления алкоголем. В рамках Стратегии формирования здорового образа жизни и контроля неинфекционных заболеваний на период до 2025 года ведомство рассматривает возможность ограничения продажи алкогольной продукции вместе с рядом других инициатив по борьбе со злоупотреблением алкоголем.

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