Госдума установила предельный возраст для главврачей

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Госдума приняла в четверг в третьем чтении законопроект, устанавливающий возрастное ограничение в 70 лет для работы на должностях руководителя и заместителя руководителя государственной медицинской организации.

Проект закона был внесен в январе этого года группой депутатов от "Единой России".

Законом "устанавливается предельный возраст для замещения должностей руководителей и заместителей руководителей медицинских организаций, подведомственных Федеральным органам исполнительной власти (ФОИВ), органам исполнительной власти субъектов РФ или органам местного самоуправления, руководителей филиалов медицинских организаций, подведомственных ФОИВам, - 65 лет независимо от времени заключения с ними трудовых договоров".

Отмечается, что по достижении указанного возраста лица, занимающие должности руководителей и заместителей руководителей, переводятся с их письменного согласия на иные должности, соответствующие их квалификации.

Кроме того, указывается, что срок пребывания в должности руководителя медучреждения может быть продлен до 70 лет учредителем по представлению общего собрания (конференции) работников указанной медорганизации. В свою очередь, руководитель медорганизации "вправе продлить срок пребывания в должности своего заместителя или руководителя филиала до достижения им возраста 70 лет в порядке, установленном уставом медицинской организации".

Закон вступает в силу с 1 октября. При этом трудовые договоры, заключенные с руководителями медорганизаций и их заместителями, которые "достигли возраста 65 лет на день вступления в силу закона или достигнут возраста 65 лет в течение трех лет со дня вступления в силу ФЗ, сохраняют действие до истечения сроков, предусмотренных этими трудовыми договорами, но не более чем в течение трех лет со дня вступления закона в силу".

Резонансный закон

Ранее один из авторов документа, первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" Андрей Исаев заявлял, что законопроект получил большой резонанс в СМИ. В частности, высказывались опасения, что опытные врачи, выполнявшие большое количество сложных операций, могут быть уволены. Однако политик подчеркнул, что речь идет не об увольнении врачей из профессии, а о том, чтобы освободить их "от подписания платежек, выбивания труб для канализации", то есть от административно-хозяйственной работы.

Он отметил, что реализация новой нормы позволит опытным медицинским работникам "сосредоточиться на врачебной деятельности, на воспитании учеников, создании своей научной школы". Кроме этого, подчеркнул первый замруководителя думских единороссов, существует проблема карьерного роста для молодых специалистов, которые из-за того, что "кадровый лифт закрыт", уходят из государственных и муниципальных клиник в частные.