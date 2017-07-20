На Черноморском побережье Кубани объявили предупреждение по смерчам

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СОЧИ, 20 июля. /ТАСС/. Экстренное предупреждение об опасности образования смерчей над Черным морем на участке от Туапсе до Сочи объявлено на Кубани. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю.
По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии, в ближайшие 3-6 часов и до конца суток 20 июля над Черным морем на участке Бухта Инал - поселок Шепси имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении МЧС
Спасатели рекомендует жителям и гостям приморских населенных пунктов соблюдать элементарные требования безопасности: при интенсивных дождевых осадках не пользоваться личным автотранспортом, отказаться от отдыха на природе, особенно вблизи пойм рек и ручьев.
Ранее в четверг сообщалось, что минувшей ночью на курорте Анапа выпала трехмесячная норма осадков. Частично были подтоплены несколько улиц.