Около 1 тыс. тонн металлолома предстоит вывезти при очистке острова Вилькицкого в Арктике

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ТАСС, 20 июля. Волонтерам предстоит вывезти с острова Вилькицкого в Карском море (Ямало-Ненецкий автономный округ) около 1 тыс. тонн металлолома. Это результат оценки текущего состояния окружающей среды, которую провели участники первой экспедиции по очистке острова, сообщили в четверг в пресс-службе губернатора ЯНАО.
13 июля группа ученых и волонтеров отправилась на вертолете в первую экспедицию по очистке от мусора острова Вилькицкого, работы будут проводиться до 27 июля. В отряд вошли 12 волонтеров из России и стран ближнего зарубежья, спасатель МЧС России и ученые-экологи. Всего в экспедиции принимают участие 15 человек из Тюмени, Казани, Воркуты, Салехарда, Кургана, Ришона (Израиль), Софии (Болгарии), также в составе представители компаний "Лукойл" и "Транснефть.
"Стартовая неделя на острове Вилькицкого для первой группы научно-исследовательской и экологической экспедиции проходит напряженно. Площадь острова Вилькицкого в 10 раз меньше острова Белый, где уже проведена уборка, и весь экологический ущерб сосредоточен в одной точке. Это около 1 тыс. тонн металлолома: брошенная техника, бочки, металл, здания и сооружения, непригодные для жизни", - отметили в пресс-службе.
По данным властей, в настоящее время волонтеры обустраивают остров для будущих экспедиций, провели анализ накопленного экологического ущерба. "Подготовлен модуль для проживания, в него было переоборудовано здание бывшей воинской части. Начат сбор металлолома. Кроме того, на остров завезены семена трав, которые в качества эксперимента будут высажены на местах для рекультивации", - сказал заместитель губернатора ЯНАО Александр Мажаров, который побывал на острове.
Также на острове обнаружены останки белых медведей, которые, возможно, стали жертвами браконьеров. "Информация передана в правоохранительные и надзорные органы", - уточнили в пресс-службе.
"Приятно, что на острове водружен российский флаг, на остров вернулись люди, остров будет жить. Это наша территория, и наш долг очистить ее от накопленного экологического ущерба", - подчеркнул Мажаров.
Остров Вилькицкого расположен между Обской губой и Енисейским заливом, его ширина - около 9 км, длина - около 18 км. Назван в честь российского гидрографа-геодезиста, начальника Главного гидрографического управления Андрея Вилькицкого (1858-1913).
В 2016 году завершилась генеральная уборка острова Белый, которая была начата в 2012 году. За четыре года было очищено более 52 га земли, собрано порядка 1 тыс. тонн металлолома. Активное участие в уборке острова приняли волонтеры из РФ, экологи из Китая, Чили, Германии и Израиля.
Площадь острова Белый составляет 1900 кв км. Поверхность покрыта тундровой растительностью, на острове много термокарстовых озер.