Путин выделил 67 млн рублей на ремонт социальных объектов в ряде регионов

МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выделил из резервного фонда главы государства около 67 млн рублей на ремонт ряда социальных объектов в Новгородской, Тульской, Костромской областях и на Алтае.

Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

В частности, в общей сложности почти 43 млн рублей будет направлено на ремонт Гимназии №9 "Гармония" в Горно-Алтайске, а также Киреевской школы для детей-сирот и Яснополянского детского дома в Тульской области. Еще около 15 млн рублей выделено на капитальный ремонт двух психоневрологических интернатов в Новгородской области - в Валдайском и Боровичском районах.

Более 9 млн рублей президент поручил направить из своего резервного фонда на капитальный ремонт помещений женской консультации в Костромской окружной больнице №1.

Минздраву, Минобрнауки и Минтруда поручено "обеспечить контроль за целевым назначением и эффективностью расходования выделенных средств".