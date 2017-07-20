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Путин выделил 67 млн рублей на ремонт социальных объектов в ряде регионов

Общество
20 июля, 14:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, июля. /ТАСС

Контроль за расходованием средств возложен на Минздрав, Минобрнауки и Минтруд

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МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин выделил из резервного фонда главы государства около 67 млн рублей на ремонт ряда социальных объектов в Новгородской, Тульской, Костромской областях и на Алтае.

Соответствующий указ опубликован в четверг на официальном портале правовой информации.

В частности, в общей сложности почти 43 млн рублей будет направлено на ремонт Гимназии №9 "Гармония" в Горно-Алтайске, а также Киреевской школы для детей-сирот и Яснополянского детского дома в Тульской области. Еще около 15 млн рублей выделено на капитальный ремонт двух психоневрологических интернатов в Новгородской области - в Валдайском и Боровичском районах.

Более 9 млн рублей президент поручил направить из своего резервного фонда на капитальный ремонт помещений женской консультации в Костромской окружной больнице №1.

Минздраву, Минобрнауки и Минтруда поручено "обеспечить контроль за целевым назначением и эффективностью расходования выделенных средств".

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